Ursula von der Leyen îl va însoți pe Volodimir Zelenksi la reuniunea de luni cu Donald Trump

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îl va însoți pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski la reuniunea de luni de Donald Trump, a anunțat ea pe X, adăugând că la discuții ar urma să participe și alți lideri UE.

„În această după-amiază îl voi primi pe Zelenski la Bruxelles”, a scris Ursula von der Leyen pe X, adăugând: „La cererea președintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu președintele Trump și alți lideri europeni la Casa Albă.”

This afternoon, I will welcome @ZelenskyyUa in Brussels.



Together, we will participate in the Coalition of Willing VTC.



At the request of President Zelenskyy, I will join the meeting with President Trump and other European leaders in the White House tomorrow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2025

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, și secretarul general al NATO, Mark Rutte, ar urma să îl însoțească pe liderul ucrainean Volodimir Zelenski luni la Washington, potrivit unor surse citate de presa străină.

Sursele diplomatice susțin că Stubb, considerat un interlocutor respectat de Trump, ar putea juca un rol de mediator, facilitând dialogul dintre președintele american și Zelenski. În același timp, prezența lui Rutte, care a dezvoltat relații apropiate cu liderul de la Washington, ar urma să asigure o implicare directă a NATO în discuțiile legate de viitorul conflictului.

Trump a anunțat că va discuta luni cu Zelenski la Casa Albă și, ulterior, va încerca să organizeze o întâlnire trilaterală cu participarea președintelui rus Vladimir Putin. Până în prezent, Kremlinul a refuzat categoric ideea unei întrevederi directe cu Zelenski, iar poziția Moscovei nu s-a schimbat după summitul din Alaska.

Întâlnirea de vineri dintre Trump și Putin s-a încheiat fără un acord, însă liderul american a precizat că a abordat chestiunea unor „schimburi teritoriale”, fără a detalia propunerile discutate. Potrivit unor surse FT, Vladimir Putin ar fi dispus să înghețe linia frontului din sudul Ucrainei, respectiv din regiunile Herson și Zaporojie, dacă Ucraina se retrage din regiunile Donețk și Luhansk, ”oferta” fiind condiționată și de „rezolvarea cauzelor profunde” ale conflictului.

