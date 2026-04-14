Ursula von der Leyen îi pune condiții lui Peter Magyar pentru deblocarea fondurilor europene de miliarde de euro

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că a avut o convorbire telefonică, marți, cu câștigătorul alegerilor din Ungaria, Peter Magyar, căruia i-a transmis că trebuie să facă rapid reforme înainte de deblocarea fondurilor europene înghețate de Bruxelles în timpul guvernării lui Viktor Orban.

„Am discutat prioritățile imediate”, a scris Von der Leyen pe rețeaua socială X. „O muncă rapidă trebuie făcută pentru restaurare, realinere și reforme. Restabilirea statului de drept. Realinierea la valorile noastre europene comune. Și reforme, pentru a debloca oportunitățile oferite de investițiile europene”, a indicat președinta Comisiei Europene.

Ea declarase deja de luni că speră să colaboreze cât mai rapid cu viitorul guvern pro-european al lui Peter Magyar pentru ca Ungaria să facă reformele necesare deblocării fondurilor europene ce revin Ungariei, reamintește Agerpres.

Prioritatea lui Magyar după victoria electorală de duminică este deblocarea fondurilor UE în valoare de 18 miliarde de euro care au fost înghețate din cauza regresului democratic al lui Orban.

Ungaria dorește, de asemenea, acces la împrumuturi europene pentru apărare în valoare de aproximativ 16 miliarde de euro și încetarea amenzii de 1 milion de euro pe zi impusă pentru încălcarea legislației privind migrația.

Aceste fonduri au fost înghețate de Comisia Europeană în timpul guvernării naționalistului Viktor Orban, care a fost în conflict cu Bruxelles-ul întrucât sub conducerea sa Ungaria a refuzat să susțină Ucraina în războiul cu Rusia, a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranților și a ONG-urilor.

Partidul Fidesz al lui Orban a pierdut duminică alegerile legislative în fața formațiunii Tisza a fostului său aliat Peter Magyar, care a obținut o majoritate confortabilă de peste două treimi, ce îi va permite inclusiv schimbări constituționale.

