UE încearcă se repare una din cele mai mari greșeli strategice: Comisia vrea să readucă energia nucleară în centrul strategiei energetice a UE

Comisia Europeană vrea să accelereze dezvoltarea reactoarelor nucleare modulare de mici dimensiuni (SMR) și să readucă energia nucleară în centrul strategiei sale energetice, a anunțat, marți, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, la Summitul pentru Energie Nucleară organizat la Paris, conform agențiilor internaționale de presă.

Șefa Comisiei a prezentat un plan pe termen lung al UE de a se concentra pe capacități de producție de energie cu emisii reduse de carbon, respectiv pe energia regenerabilă și energia nucleară.

În discursul său, șefa Executivului european a susținut că Europa trebuie să combine energia nucleară cu energia din surse regenerabile pentru a asigura electricitate ieftină, securitate energetică și competitivitate industrială. Von der Leyen a recunoscut explicit că declinul energiei nucleare din ultimele decenii a fost o decizie greșită pentru continent.

UE e actorul global cu cele mai mari prețuri la energie. Fără energie în bandă, ieftină și multă, nu există competitivitate

„În 1990, o treime din electricitatea Europei provenea din energie nucleară. Astăzi, ponderea este de aproximativ 15%. Această reducere a fost o alegere și cred că a fost o greșeală strategică pentru Europa să întoarcă spatele unei surse fiabile și accesibile de energie cu emisii reduse”, a declarat ea.

Potrivit președintei Comisiei, energia nucleară trebuie privită ca parte a unui sistem energetic european mai amplu, în care funcționează în complementaritate cu energia regenerabilă.

„Nu este o alegere între nuclear și regenerabile. În combinație, ele sunt cele mai puternice (…) și pot deveni garanții comuni ai independenței, securității aprovizionării și competitivității – dacă facem lucrurile cum trebuie – începând de acum”, a subliniat von der Leyen, punctând că energia nucleară oferă producție constantă de electricitate, în timp ce energia solară și eoliană sunt variabile.

Strategia europeană pentru reactoare modulare mici. România e una din țările avansate în materie de proiect de SMR-uri

În acest context, Comisia Europeană a prezentat o nouă strategie europeană pentru reactoare modulare mici (SMR), cu obiectivul ca această tehnologie să devină operațională în Uniunea Europeană la începutul anilor 2030.

„Obiectivul nostru este simplu: vrem ca această nouă tehnologie să fie operațională în Europa la începutul anilor 2030, astfel încât să joace un rol-cheie, alături de reactoarele nucleare tradiționale, într-un sistem energetic flexibil, sigur și eficient”, a spus von der Leyen.

De notat că România este una din țările europene cele mai avansate în materie de proiect pentru instalarea unor reactoare modulare mici (SMR) la Doicești, județul Dâmbovița. Decizia finală de investiție pentru SMR-urile americanilor de la NuScale a fost luată în luna februarie de către RoPowerNuclear, compania de proiect pentru SMR-urile de la Doicești, în care Nuclearelectrica deține 50% din acțiuni.

Strategia se bazează pe trei direcții principale

Prima direcție a strategiei prezentate de Comisie vizează simplificarea cadrului de reglementare, inclusiv prin crearea unor cadre de reglementare (regulatory sandboxes) care să permită companiilor să testeze tehnologii nucleare inovatoare și prin armonizarea regulilor între statele membre.

„Logica este clară: atunci când o tehnologie este sigură pentru implementare, trebuie să fie simplu de implementat în întreaga Europă”, a explicat președinta Comisiei.

A doua direcție se referă la mobilizarea investițiilor private în tehnologii nucleare inovatoare. În acest sens, Comisia va crea o garanție de 200 milioane de euro pentru a sprijini investițiile în sectorul nuclear, finanțată din veniturile sistemului european de comercializare a certificatelor de emisii (ETS). Potrivit Ursulei von der Leyen, instrumentul urmărește să reducă riscurile pentru investitori și să atragă capital suplimentar în dezvoltarea noilor tehnologii nucleare.

A treia direcție este cooperarea europeană, considerată esențială pentru dezvoltarea reactoarelor modulare, care au nevoie de proiecte la scară mare și de lanțuri industriale integrate. Comisia va lucra cu statele membre pentru alinierea reglementărilor, accelerarea procedurilor de autorizare și dezvoltarea competențelor necesare în sectorul nuclear.

Comisia vrea un lanț integrat la nivelul UE pentru energia nucleară

Von der Leyen a subliniat că Europa are avantajele necesare pentru a redeveni un lider global în domeniul tehnologiilor nucleare de nouă generație.

„Cursa globală pentru tehnologiile nucleare este în plină desfășurare. Europa are tot ce îi trebuie pentru a conduce această cursă”, a spus ea, amintind că Uniunea are aproximativ 500.000 de specialiști în sectorul nuclear, mai mulți decât Statele Unite și China.

În paralel cu dezvoltarea reactoarelor modulare, Comisia Europeană intenționează să consolideze întregul ecosistem nuclear european, de la lanțurile de aprovizionare și combustibil nuclear până la formarea profesională și cercetare.

Strategia face parte dintr-un efort mai amplu de reducere a costurilor energiei în Europa și de accelerare a investițiilor în tehnologii energetice curate.

„Energia nucleară și sursele regenerabile pot deveni împreună garanții independenței energetice, securității aprovizionării și competitivității Europei dacă acționăm acum”, a conchis Ursula von der Leyen.

Bruxelles-ul pregătește un fond de investiții în infrastructură de 695 mld. euro. Va finanța și investiții în ”energie curată”

Comisia pregătește, de asemenea, un pachet de investiții în energie curată. Executivul UE e așteptat să lanseze un nou fond de investiții menit să susțină trilioanele de euro care vor fi necesare în următorii 15 ani pentru finalizarea tranziției energetice a blocului comunitar.

Potrivit Bloomberg, care citează un proiect al Strategiei de Investiții în Energie Curată, costul anual ar urma să ajungă la aproximativ 695 de miliarde de euro (803 miliarde de dolari) în deceniul care începe în 2031.

Banca Europeană de Investiții ar urma să joace un rol esențial, inclusiv prin furnizarea finanțării inițiale pentru un Fond strategic de investiții în infrastructură, bazat pe capital propriu, care va ajuta operatorii de rețea să își consolideze bilanțurile.

