Ursula von der Leyen, după cel mai mare atac cu drone asupra Ucrainei: „Kremlinul își bate joc de diplomație”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia „își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discriminare”.

Ea a făcut această afirmație după atacurile rusești fără precedent asupra Ucrainei, în noaptea de sâmbătă spre duminică, transmite Agerpres.

Rusia a lansat, sâmbătă noaptea, 805 drone și 13 rachete asupra Ucrainei, informează forțele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reușit să doboare 751 de drone și patru rachete, consemnează duminică Reuters, remarcând că din februarie 2022, când au invadat Ucraina, rușii nu au atacat niciodată cu atât de multe drone simultan.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri cu drone și rachete asupra Ucrainei, care au vizat atât clădiri guvernamentale, cât și locuințe civile. Din nou, Kremlinul își bate joc de diplomație, calcă în picioare dreptul internațional și ucide fără discriminare”, a declarat șefa executivului european. într-o reacție postată pe rețelele de socializare.

Pe de altă parte, Von der Leyen a insistat că „Europa sprijină și va continua să sprijine pe deplin Ucraina”, și că va continua „ să consolideze forțele armate ale Ucrainei, creând garanții de securitate durabile și înăsprind sancțiunile pentru a crește presiunea asupra Rusiei”.

Ministerul apărării de la Moscova a afirmat că loviturile au vizat complexul militar-industrial ucrainean și infrastructura de transport.

Șefa guvernului de la Kiev, Iulia Sviridenko, a arătat însă că pentru prima dată a fost lovit sediul executivului, unde s-a declanșat un incendiu. În capitala ucraineană s-au înregistrat trei morți în rândul civililor – două femei și un copil de numai un an. „Vom reconstrui clădirile. Dar viețile pierdute nu pot fi aduse înapoi. Inamicul ne terorizează și ne ucide oamenii în toată țara, în fiecare zi”, a spus Sviridenko.

„Astfel de omoruri acum, când diplomația reală ar fi putut începe de mult, sunt o crimă intenționată și o prelungire a războiului”, a scris pe platforma X președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cerându-le încă o dată aliaților să întărească apărarea antiaeriană a țării sale.

