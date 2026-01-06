Ursula von der Leyen: Decizia privind localizarea Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră aparține statelor membre. Comisia este pregătită să sprijine România

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (foto), a transmis că decizia privind localizarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră revine statelor membre ale Uniunii Europene, subliniind totodată că Executivul comunitar este pregătit să sprijine o eventuală decizie favorabilă României.

Răspunsul a fost oferit europarlamentarului Victor Negrescu, ca urmare a solicitării ca România să găzduiască acest hub strategic, prevăzut în Abordarea Strategică a UE pentru regiunea Mării Negre, adoptată la 28 mai 2025.

„Am luat act de argumentele solide în favoarea găzduirii Hubului de Securitate Maritimă în România. Aceasta este o decizie care urmează să fie luată de statele membre ale UE. Vă pot asigura că Comisia Europeană este pregătită să sprijine o decizie a statelor riverane, inclusiv a României”, a transmis Ursula von der Leyen.

Centrul ar contribui la monitorizarea și protejarea infrastructurii maritime critice și la dezvoltarea capabilităților maritime ale UE în regiune

Președinta Comisiei amintește că Uniunea Europeană a lansat, în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, o serie de inițiative menite să răspundă noilor provocări geopolitice și de securitate. Printre acestea se numără Cartea Albă privind Apărarea, instrumentul SAFE, Strategia UE pentru pregătire, Planul de acțiune pentru securitatea cablurilor, Pactul european pentru oceane, strategia ProtectEU și Foaia de parcurs pentru pregătirea în domeniul apărării.

Potrivit Ursulei von der Leyen, aceste politici pun un accent crescut pe conștientizare, reziliență, securitate și apărare, iar Hubul de Securitate Maritimă la Marea Neagră ar urma să valorifice inițiativele statelor membre și ale partenerilor regionali pentru consolidarea securității maritime. Centrul ar contribui la monitorizarea și protejarea infrastructurii maritime critice și la dezvoltarea capabilităților maritime ale UE în regiune.

Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei

Europarlamentarul Victor Negrescu apreciază că mesajul Comisiei Europene este unul clar: proiectul este susținut la nivel european, iar România are argumente solide pentru a deveni gazda acestui hub strategic. El subliniază că Marea Neagră a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni geopolitice ale Europei, iar un astfel de centru ar însemna o prezență europeană concretă, nu doar declarații politice.

Potrivit eurodeputatului PSD, proiectul se înscrie în noile priorități ale Uniunii Europene privind securitatea, apărarea, reziliența și protejarea infrastructurii strategice, reprezentând totodată o oportunitate majoră pentru consolidarea rolului regional al României.

Victor Negrescu a anunțat că a solicitat Comisiei Europene, încă din septembrie 2025, ca România să găzduiască Hubul European de Securitate la Marea Neagră, demers susținut de eurodeputații români pro-europeni, în contextul creșterii riscurilor de securitate din regiune.

Cea mai lungă graniță cu Ucraina, faptul că jucăm un rol important în acțiunea de deminare a Mării Negre, faptul că avem cel mai mare port, gazele din Marea Neagră și proximitatea bazei NATO Kogălniceanu reprezintă principalele argumente pe care România ar trebui să le pună pe masa Comisiei Europene, cu scopul de a obține găzduirea noului hub de securitate maritimă pe teritoriul său, a declarat, marți, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, în cadrul unei întâlniri cu presa, la Bruxelles, din toamna trecută.

