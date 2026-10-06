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Europa & Lumea

Ursula von der Leyen avertizează împotriva reducerii bugetului UE

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De Iulian Soare

6 octombrie, 2026

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat împotriva reducerilor bugetului UE pentru următorii șapte ani, respingând solicitările Germaniei de diminuare drastică a cheltuielilor.

Într-un discurs susținut marți în Parlamentul European de la Strasbourg, von der Leyen a declarat că reducerea dimensiunii bugetului comun al UE ar submina priorități esențiale la nivel european, precum competitivitatea și autonomia energetică.

„Aș dori să avertizez împotriva unor reduceri majore. Acestea ar risca să afecteze profund prioritățile esențiale asupra cărora am convenit cu toții”, le-a spus von der Leyen eurodeputaților, potrivit Politico.

Avertismentul vine cu doar câteva zile înainte ca președinția irlandeză a Consiliului UE, care coordonează negocierile bugetare, să prezinte un document de negociere privind bugetul, cu noi cifre.

Anterior, von der Leyen lăudase propunerea Comisiei privind bugetul pentru perioada 2028-2034, descriind-o drept „cea mai ambițioasă propunere de până acum”. Marți însă, pe măsură ce negocierile dintre guverne intră în etapa decisivă, ea a adoptat un ton mai prudent.

Într-un mesaj adresat Berlinului, von der Leyen a reamintit că propunerea de buget a Comisiei reprezintă 1,26% din venitul național brut al Uniunii Europene — o creștere relativ mică față de bugetul actual pentru perioada de șapte ani.

Ea a subliniat, de asemenea, necesitatea aprobării unui „pachet semnificativ de noi resurse proprii”, adică taxe la nivelul UE destinate finanțării bugetului și reducerii contribuțiilor naționale către Bruxelles.

Guvernele statelor membre se grăbesc să ajungă la un acord până la sfârșitul anului, înainte ca alegerile din Franța, Italia și Polonia din 2027 să amenințe să perturbe negocierile.

În ciuda termenului-limită care se apropie, liderii UE sunt încă departe de un acord privind dimensiunea noului buget.

Germania și aliații săi din Europa de Nord au făcut presiuni asupra Dublinului pentru a reduce cheltuielile cu sute de miliarde de euro, în toate domeniile.

Însă 17 țări UE din Europa de Sud și de Est — conduse de Italia și România — susțin direcția opusă. Acestea au cerut păstrarea subvențiilor pentru fermieri și a fondurilor destinate regiunilor, într-o scrisoare comună transmisă săptămâna trecută.

Într-o amenințare abia disimulată, cancelarul german Friedrich Merz a declarat luni că „absența unui nou cadru financiar este, de departe, soluția cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar pentru Germania”.

Totuși, el a adăugat că un asemenea scenariu ar limita capacitatea UE de a acționa și și-a reînnoit apelul pentru încheierea negocierilor până la sfârșitul anului.

Mai mulți oficiali europeni consideră că Dublinul va propune reduceri bugetare de peste 100 de miliarde de euro. Propunerea este așteptată să fie prezentată sâmbătă și discutată de ambasadorii statelor membre ale UE duminică.

(Citește și: ”Siegfried Mureșan: PPE vrea un buget UE cu 10% mai mare decât propunerea CE – alocarea României ar crește cu 6 mld. €/ Ministrul Pîslaru: Coeziunea trebuie să meargă mână în mână cu competitivitatea”)

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