Ursula von der Leyen admite inegalitatea distribuției energiei electrice în UE, cauzată de problema interconectărilor

Comisia Europeană va rezolva punctele critice ale infrastructurii europene de transport energie electrică, pentru a elimina creșterile bruște ale costurilor cu energia, a declarat marți președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Să fie clar – prețurile energiei sunt încă prea mari, prea volatile și prea inegale în Europa. În unele state membre, energia electrică costă de trei ori mai mult decât în alte state. Și multe creșteri abrupte ale prețurilor ar putea fi evitate dacă anergia ar putea circula mai liber spre zonele unde este nevoie”, a declarat von der Leyen la conferința de evaluare la un an de la publicarea raportului istoric privind competitivitatea Europei elaborat sub conducerea fostului președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi.

Rețelele naționale nu sunt bine integrate, deoarece Europei îi lipsesc interconectările necesare și nu le utilizează eficient nici pe cele pe care le are, a declarat președinta Comisiei Europene.

„Acum am început să reparăm acest aspect”, a spus von der Leyen, menționând progresele înregistrate în ceea ce privește interconectorul Celtic, care va pune capăt în curând izolării Irlandei de rețeaua europeană, și proiectul din Golful Biscay pentru dublarea capacității de transport energie electrică dintre Franța și Spania.

De asemenea, Comisia intenționează să propună un Pachet de Rețele și o nouă inițiativă Autostrăzi Energetice până la sfârșitul anului, care se va concentra pe eliminarea a opt blocaje critice din infrastructura energetică a UE.

„Vom elimina aceste blocaje unul câte unul. Și vom interveni cu finanțare acolo unde este necesar”, a mai spus von der Leyen.

La sfârșitul lunii aprilie, a avut loc cea mai gravă pană de curent pe care Europa a văzut-o vreodată în timpurile moderne, când Spania și Portugalia au rămas fără electricitate aproape o zi întreagă, a fost un semnal de alarmă pentru UE – și pentru restul lumii – că, indiferent de capacitățile instalate de energie regenerabilă, alimentarea cu energie nu va fi sigură decât dacă rețelele sunt suficient de fiabile și flexibile pentru a transporta energia verde la consumatori.

Comisia Europeană a estimat că sunt necesare investiții masive până în 2050, între 2 trilioane de euro și 2,3 trilioane de euro pentru a extinde rețeaua de transport, conform unei analize a rețelelor electrice ale UE realizată de Curtea de Conturi Europeană la începutul acestui an.

Pentru România problema este deosebit de stringentă. Interconectările dintre vestul și estul continentului sunt deosebit de puține. Nu există interconexiune între Austria și Slovacia. Între Austria și Ungaria interconexiunea este la jumătate din capacitatea la care ar putea fi având în vedere capacitățile existente pe ambele părți ale frontierei. Din această cauză România, Bulgaria și Grecia plătesc mult mai mult decât restul statelor din UE.

***