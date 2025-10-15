Urmează întâlnirea Trmp-Zelenski. Președintele SUA: „sunt foarte dezamăgit” de Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că este „foarte dezamăgit” de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

„Sunt foarte dezamăgit, pentru că eu și Vladimir aveam o relație foarte bună. Probabil încă o mai avem”, a afirmat Donald Trump marți seara într-o conferință de presă la Casa Albă după întrevederea cu președintele Argentinei, Javier Miley. „Nu știu de ce el continuă acest război”, a adăugat Trump.

Liderul de la Casa Albă a spus că Putin pur și simplu nu dorește să pună capăt conflictului cu Ucraina, care durează de mai bine de trei ani și jumătate. „Și cred că asta îl face să arate foarte rău. Ar putea să-i pună capăt. Ar putea să-i pună capăt rapid”, a adăugat președintele SUA.

Putin s-a implicat într-un război care trebuia să se încheie „într-o săptămână”, dar care se prelungește timp de aproape patru ani, a afirmat președintele american, potrivit Agerpres. „A pierdut aproximativ 1,5 milioane de soldați, iar în ceea ce privește numărul de răniți, numărul de persoane fără brațe, numărul de persoane fără picioare, este un război teribil. Este cea mai gravă pierdere de vieți omenești de la al Doilea Război Mondial încoace”, a declarat Trump.

Economia Rusiei este în pragul colapsului, după cum o demonstrează cozile lungi de la benzinării, a continuat Trump. „În Rusia, în acest moment, sunt cozi lungi la benzină, vă puteți imagina? Cine și-ar fi putut imagina că se va întâmpla asta?”, a lansat retoric el, adăugând că economia rusă „este pe cale de colaps”, conform acestei media independente ruse.

În același timp, Donald Trump a lăudat Ucraina pentru eforturile de a se apăra împotriva Rusiei.

Trump a confirmat, de asemenea, că Volodimir Zelenski va efectua o vizită vineri la Washington. „El vrea arme. Ar dori să aibă rachete Tomahawk”, a spus Donald Trump.

Liderul de la Casă Albă nu a exclus posibilitatea furnizării de rachete de croazieră Tomahawk către Ucraina. El declarase anterior că dorește să discute această problemă cu Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a avertizat luni împotriva unei astfel de livrări.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de până la 2.500 de kilometri și pot fi echipate, din punct de vedere tehnic, cu focoase nucleare.

