Următoarea rundă de negocieri trilaterale SUA-Rusia-Ucraina, posibil la Abu Dhabi, în 10 noiembrie – Kremlinul spune că unele propuneri ale lui Witkoff au „puțină valoare practică”

Următoarea rundă de negocieri SUA-Rusia-Ucraina ar putea avea loc la Abu Dhabi, în jurul datei de 10 noiembrie, după ce Vladimir Putin a acceptat „în principiu” reluarea discuțiilor trilaterale în timpul întâlnirii de miercuri cu emisarul american Steve Witkoff, de la Sankt Petersburg. Ar fi prima rundă de negocieri în acest format după cele desfășurate în februarie, potrivit Reuters.

Consilierul prezidențial rus Yuri Ushakov a confirmat, după întrevederea Putin-Witkoff, care a durat aproape trei ore, că Moscova este dispusă să revină la negocierile mediate de Statele Unite. Discuțiile ar urma să se concentreze inclusiv asupra „construirii unui sistem de securitate pentru Rusia și Ucraina după încheierea conflictului”.

Witkoff ajunsese la Sankt Petersburg după reuniunea de marți de la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele finlandez Alexander Stubb. Emisarul lui Donald Trump i-a prezentat lui Putin rezultatele acestor consultări și documente cu noi idei privind elementele unui posibil acord de pace.

Potrivit părții americane, negocierile de la Oslo au permis progrese în coordonarea pozițiilor SUA, Ucrainei și statelor europene, iar Kievul a venit cu noi propuneri. Printre subiectele discutate s-au numărat garanțiile de securitate pentru Ucraina, un posibil plan economic postbelic și viitoarea arhitectură europeană de securitate.

Consilier al lui Putin: Pozițiile Ucrainei și ale europenilor s-au modificat, dar unele dintre ideile prezentate de Witkoff au „puțină valoare practică” pentru soluționarea conflictului

Moscova a transmis însă că acceptarea reluării negocierilor nu înseamnă că există deja un acord asupra propunerilor prezentate. Ushakov a declarat că pozițiile Ucrainei și ale europenilor s-au modificat, dar că unele dintre ideile prezentate au „puțină valoare practică” pentru soluționarea conflictului.

Și Kievul și-a exprimat disponibilitatea pentru noua rundă de discuții. Zelenski a declarat după revenirea de la Oslo că Rusia a acceptat negocieri la nivelul echipelor tehnice și că Ucraina lucrează cu Statele Unite pentru ca reuniunea să aibă loc cât mai repede, posibil chiar la începutul lunii noiembrie. Liderul ucrainean a reiterat susținerea Kievului pentru variante de încetare a focului, inclusiv în sfera infrastructurii energetice.

Zelenski afirmase anterior că ar putea accepta, ca punct de plecare, înghețarea luptelor de-a lungul actualei linii a frontului. „Noi îi spunem «încetare a focului» sau «oprirea uciderilor», cum a spus președintele Trump. Înghețare și oprire. Și, desigur, acesta este minimul de care avem nevoie astăzi din partea Rusiei”, a declarat liderul ucrainean, marți seară, la conferința de presă de la Oslo.

Rusia și Ucraina au continuat atacurile reciproce după întâlnirea Putin-Witkoff, inclusiv prin lovituri cu rachete și drone.

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