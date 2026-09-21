Urgențele industriei hârtiei: energie competitivă, acces la materie primă și politici ferme pentru păstrarea valorii adăugate în România

Industria românească a hârtiei și cartonului se confruntă cu presiuni tot mai mari generate de costurile energiei, accesul la materia primă reciclată și concurența importurilor, potrivit unui comunicat transmis luni de Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie (ROMPAP), care reunește 19 membri cu o cifră de afaceri anuală de peste 1 miliard de euro și aproximativ 5.000 de angajați.

ROMPAP solicită autorităților măsuri pentru menținerea producției și investițiilor în România, în condițiile în care, în primul semestru din 2026, piața cartonului ondulat a crescut cu aproximativ 0,5%, până la 235.192 de tone, în timp ce producția internă de hârtie pentru carton ondulat a scăzut cu peste 6%, la 240.277 de tone.

„Cererea de ambalaje se stabilizează, în timp ce producția românească pierde teren. România riscă să devină tot mai dependentă de importuri într-un domeniu în care are capacități industriale și o resursă importantă de materie primă reciclată”, spune Paul-Henri Kohler, președintele ROMPAP.

Energia afectează competitivitatea

Energia reprezintă aproximativ 25–30% din costul de producție al hârtiei și poate ajunge la 35%, iar volatilitatea prețurilor afectează direct producția și investițiile, arată Patronatul Industriei de Celuloză și Hârtie.

ROMPAP propune:

implementarea rapidă a unei scheme CISAF pentru electricitate;

creșterea de la 15% la 25% a cotei veniturilor ETS utilizate pentru compensarea costurilor indirecte;

un mecanism tranzitoriu de stabilizare a costului gazelor.

„Nu solicităm tratament preferențial, ci condiții de concurență comparabile cu cele ale competitorilor europeni. Competitivitatea energetică este esențială pentru producție, investiții și securitatea lanțurilor de aprovizionare”, afirmă Paul-Henri Kohler.

Totodată, aproximativ 94% din materia primă utilizată pentru hârtia destinată cartonului ondulat provine din deșeuri de hârtie și carton, în timp ce peste 30% din cantitățile colectate în România sunt exportate. Exporturile de maculatură au crescut de la aproximativ 169.000 de tone în 2022 la 250.000 de tone în 2025.

Prin urmare, ROMPAP solicită mecanisme care să prioritizeze valorificarea internă a maculaturii și să permită controlul exporturilor către țări terțe atunci când necesarul industriei locale nu este acoperit.

De la colectare la reciclare efectivă

Peste 95% din fibra utilizată în producția românească de hârtie pentru carton este reciclată. ROMPAP consideră însă că politicile publice trebuie să urmărească nu doar colectarea, ci și reciclarea efectivă în România.

ROMPAP propune:

includerea hârtiei și cartonului în mecanisme de preempțiune;

recompensarea utilizării conținutului reciclat;

bonificații pentru cantitățile reciclate efectiv în România.

Investiții de peste 200 mil. €

În ultimii doi-trei ani, industria a realizat investiții de peste 200 de milioane de euro, inclusiv în eficiență energetică, energie verde, biogaz, și reducerea emisiilor.

„Industria a demonstrat că este dispusă să investească și să se transforme. Pentru ca aceste investiții să continue, avem nevoie însă de un mediu economic competitiv și predictibil”, afirmă Paul-Henri Kohler.

ROMPAP solicită un parteneriat între industrie și autorități, cu trei direcții prioritare de acțiune:

Energie competitivă și predictibilă – măsuri rapide pentru industriile energo-intensive și reducerea volatilității costurilor.

Păstrarea materiei prime în economia circulară din România – accesul industriei locale la maculatura colectată în România.

Stimularea reciclării efective – trecerea de la simpla colectare la reciclarea în România și recompensarea utilizării conținutului reciclat.

„România are resurse, capacități industriale și know-how. Avem nevoie de un cadru competitiv și predictibil pentru ca valoarea adăugată să rămână aici, condiții echitabile de concurență, acces la resurse și politici care să încurajeze producția, reciclarea și investițiile în România”, conchide Paul-Henri Kohler.

Cifra de afaceri anuală a membrilor ROMPAP este de peste 1 mld. € și un export anual de aproximativ 25% din cifra de afaceri

De notat că ROMPAP a fost înființat la 1 ianuarie 1992 și are în componența sa 19 membri, respectiv producătorii de hârtie pentru carton ondulat, hârtie igienico-sanitară și carton ondulat din România, un Institut de Cercetare și Proiectare și societăți de consultanță și comerț pentru acest sector de activitate.

Totodată, în componența ROMPAP sunt incluse 4 fabrici de hârtie pentru carton, cu o producție de 520.000 tone/anual hârtie pentru carton, 4 fabrici de hârtie igienico-sanitară, cu o producție de 185.000 de tone/anual, și 14 fabrici de ambalaje de carton ondulat, cu o producție de 450.000 tone/anual, care acoperă peste 90% din necesarul de ambalaje din România, activitatea de producție fiind asigurată de aproximativ 5.000 de angajați.

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