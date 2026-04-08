Donald Trump anunță capitularea Iranului: Teheranul va colabora cu SUA pentru recuperarea și eliminarea uraniului îmbogățit – SUA vor relaxa sancțiunile, Trump amenință cu tarife țările care exportă arme către Iran

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat miercuri că Iranul a acceptat „multe dintre cele 15 puncte” ale planului de armistițiu și că Teheranul va colabora cu SUA pentru recuperarea și eliminarea uraniului îmbogățit al Iranului, îngropat în facilitățile nucleare care au fost bombardate de SUA vara trecută.

Trump a precizat că SUA vor discuta cu Teheranul despre reducerea tarifelor și a sancțiunilor și că „nu va exista nicio îmbogățire a uraniului” de către Iran.

„Statele Unite vor colabora îndeaproape cu Iranul, despre care am determinat că a trecut printr-o schimbare de regim ce va fi foarte productivă! Nu va exista îmbogățire a uraniului, iar Statele Unite, lucrând împreună cu Iranul, vor scoate și elimina tot «praful nuclear» îngropat adânc (bombardierele B-2). Acesta se află acum și a fost în permanență sub o supraveghere satelitară extrem de strictă (Space Force!). Nimic nu a fost atins de la data atacului. Suntem și vom fi în discuții cu Iranul privind tarifele și relaxarea sancțiunilor. Multe dintre cele 15 puncte au fost deja convenite”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump amenință cu tarife Rusia și orice țară care exportă arme către Iran

Într-o postare ulterioară, Trump a declarat că orice țară care furnizează Iranului armament militar va fi supusă imediat unor tarife de 50%, fără excepții.

Conform datelor înregistrate de SIPRI, citate de Reuters, între 2021 și 2025, toate armele importate de Iran au provenit din Rusia.

Iranul declarase anterior că a transmis SUA o propunere în 10 puncte care includea controlul asupra tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz, coordonat deci cu forțele armate iraniene, și retragerea forțelor americane din toate bazele din regiune, potrivit presei iraniene. Propunerea includea și ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araqchi, a declarat că, dacă atacurile împotriva Iranului încetează, Teheranul va opri contraatacurile și va asigura tranzitul în siguranță, în coordonare cu forțele sale armate „și cu respectarea limitărilor tehnice”.

1.000 de nave blocate în Golful Persic caută clarificări – 187 petroliere încărcate sunt încă de-o parte și de alta a Strâmtorii

Reuters mai scrie că majoritatea petrolierelor blocate de-o parte și de alta a Strâmtorii Ormuz au rămas în interiorul Golfului, conform datelor de navigație ale London Stock Exchange Group.

Firma de urmărire a navelor Kpler a precizat că aproximativ 187 de petroliere încărcate, transportând 172 de milioane de barili de țiței și produse rafinate, încă se aflau în interiorul strâmtorii marți. Alte peste 1.000 de nave erau blocate în Golful Persic.

Compania de transport maritim Hapag-Lloyd a exprimat miercuri un optimism prudent cu privire la perspectiva reluării navigației prin Strâmtoarea Ormuz, precizând însă că revenirea la traficul normal în rețeaua sa va necesita cel puțin șase săptămâni și cel mult opt.

Conform Reuters, într-un apel cu clienții, directorul executiv Rolf Habben Jansen a declarat: „Chiar dacă un armistițiu a fost acum convenit peste noapte, aș spune că e corect să afirmăm că situația din Orientul Mijlociu perturbă în continuare grav transportul maritim și lanțurile de aprovizionare.”

El a estimat costurile suplimentare generate de criza din Orientul Mijlociu la 50-60 de milioane de dolari pe săptămână și a avertizat că firma germană va fi nevoită să transfere o parte din aceste costuri către clienți. Jansen a adăugat că aproximativ 1.000 de nave sunt încă blocate în regiune, dintre care șase aparțin companiei sale, cu o capacitate cumulată de aproximativ 25.000 de containere.

Potrivit datelor firmei de analiză Kpler, aproximativ 130 de milioane de barili de țiței și 46 de milioane de barili de produse rafinate se află în prezent pe aproximativ 200 de petroliere în regiune.

