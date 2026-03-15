UPDATE Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 16-a / Explozii puternice în capitala Bahrainului – Volodimir Zelenski susține că Rusia furnizează drone Iranului

Explozii puternice au avut loc duminică dimineață la Manama, capitala Bahrainului, unul dintre statele vizate frecvent de atacurile iraniene.

Bahrain a anunțat că a interceptat 125 de rachete și 203 de drone de la începutul atacurilor Iranului, care au provocat moartea a două persoane în regat și a altor 24 în țările vecine din Golf.

Pentru o parte dintre aceste atacuri sunt folosite drone Shahed furnizate de Rusia, susține președintele ucrainean Volodimir Zelenski. El i-a spus lui Fareed Zakaria de la CNN că este „100% sigur” că Iranul a folosit drone Shahed de fabricație rusă pentru a ataca bazele americane.

Iranul a fost pionierul dronei Shahed, o alternativă mult mai ieftină la rachetele scumpe. Acestea au fost utilizate în masă pentru prima dată în timpul invaziei Rusiei în Ucraina, unde, potrivit ucrainienilor, mii dintre ele au fost lansate de forțele ruse începând din toamna anului 2022.

Deși inițial Iranul a furnizat dronele, Rusia își produce acum propriile drone Shahed. De atunci, forțele armate ale altor țări au adoptat drone de tip Shahed, inclusiv armata SUA, care a declarat că acestea fac parte din campania actuală împotriva Iranului.

Avertisment de la Teheran pentru companiile americane din Orientul Mijlociu

Iranul va viza instalații ale companiilor americane din Orientul Mijlociu dacă infrastructura energetică iraniană va fi lovită, a declarat sâmbătă șeful diplomației iraniene, Abbas Araqchi. „Iranul va răspunde oricărui atac asupra instalațiilor sale energetice. Dacă instalațiile iraniene vor fi vizate, forțele noastre vor viza instalațiile companiilor americane din regiune sau companii în care Statele Unite dețin acțiuni”, a avertizat el într-un mesaj pe X după loviturile americane asupra unor situri militare de pe insula Kharg.

Într-un interviu pentru postul american MSNow, Araqchi a subliniat că atacurile americane asupra insulei Kharg au fost efectuate cu rachete cu rază scurtă lansate de la două locații situate în Emiratele Arabe Unite, dintre care una lângă Dubai.

„Ei folosesc teritoriul vecinilor noștri pentru a ne ataca cu acest tip de rachete, ceea ce este total inacceptabil”, a spus șeful diplomației iraniene, subliniind că este „foarte periculos” să lansezi astfel de rachete din zone dens populate.

