UPDATE Conflictul din Orientul Mijlociu, ziua a 15-a / Donald Trump anunță că armata americană a distrus „toate țintele militare de pe Insula Kharg, bijuteria coroanei Iranului”

Preşedintele american Donald Trump a scris vineri noaptea, pe rețeaua Truth Social, că armata americană „a distrus complet toate țintele militare de pe Insula Kharg”.

„Cu câteva momente în urmă, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri aeriene din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet toate țintele MILITARE de pe Insula Kharg, bijuteria coroanei Iranului. Armele noastre sunt cele mai puternice și sofisticate pe care le-a cunoscut vreodată lumea, dar, din motive de decență, am ales să NU distrug infrastructura petrolieră de pe insulă”, a scris liderul de la Casa Albă.

„Cu toate acestea, dacă Iranul sau oricine altcineva va face ceva pentru a împiedica trecerea liberă și în siguranță a navelor prin Strâmtoarea Ormuz, voi reconsidera imediat această decizie”, a adăugat Donald Trump.

Președintele american susține că Iranul este „complet învins”. „Mass-media care difuzează știri false urăște să relateze cât de bine s-a descurcat armata Statelor Unite împotriva Iranului, care este complet învins și dorește un acord – dar nu un acord pe care eu l-aș accepta!”, a transmis Donald Trump, într-o altă postare pe Truth Social.

Insula Kharg, lungă de câțiva kilometri și situată la aproximativ 25 km de coasta Iranului, servește din anii 1960, ca principal terminal de export de țiței al țării, construit de compania americană Amoco și capabil să încarce până la 7 milioane de barili de petrol pe zi.

Importanța sa este greu de supraestimat. „Fără ea, economia se prăbușește”, a declarat Richard Nephew, fostul trimis special adjunct al SUA pentru Iran.

Instalațiile sale sunt foarte expuse: zeci de rezervoare de stocare grupate în sud, diguri lungi care se întind în apă adâncă pentru a încărca superpetroliere pe ambele părți, locuințe pentru muncitori și o pistă de aterizare modestă care leagă insula de continent. Conductele submarine leagă terminalul de unele dintre cele mai mari câmpuri petroliere din Iran. Insula a fost bombardată intens în timpul războiului Iran-Irak din anii 1980.

Armatele israeliană și americană au împărțit până acum ofensiva din punct de vedere geografic, avioanele israeliene vizând vestul și centrul Iranului, iar forțele americane fiind responsabile de flancul sudic și apele teritoriale ale republicii islamice, care includ Insula Kharg.

NYT: 2.500 de pușcași marini și trei nave americane, în drum spre Orientul Mijlociu

Armata americană va desfășura trupe ale Corpului pușcașilor marini și nave suplimentare în Orientul Mijlociu, a relatat vineri presa americană, în timp ce războiul împotriva Iranului se apropie de pragul a două săptămâni de la declanșarea sa în 28 februarie.

Potrivit New York Times, circa 2.500 de pușcași marini și alte trei nave au pornit spre regiune. Wall Street Journal citează responsabili americani potrivit cărora nava de asalt USS Tripoli, cu baza în Japonia, și pușcașii marini care îi sunt atașați se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Solicitarea de întăriri cu efective de pușcași marini a fost făcută de Comandamentul central al SUA, responsabil cu trupele americane în Orientul Mijlociu, și aprobată de șeful Pentagonului, Pete Hegseth.

Trupe de pușcași marini se aflau deja în regiune pentru a sprijini operațiunile americane împotriva Iranului.

