UNTRR solicită reducerea accizei la motorină sau extinderea schemei de rambursare pentru transportatori

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) solicită Guvernului adoptarea urgentă a unor măsuri pentru limitarea impactului creșterii prețului motorinei asupra sectorului transporturilor rutiere și asupra economiei naționale.

Potrivit unui comunicat, „motorina reprezintă aproximativ 40% din costul total al transportului rutier, iar o creștere de 25% a prețului carburantului poate majora în mod direct costurile de transport cu minim 10%”. UNTRR avertizează că, „în lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei fiscalități competitive, această presiune poate afecta stabilitatea lanțurilor logistice și competitivitatea transportatorilor români pe piața europeană”.

Organizația propune două măsuri principale: reducerea accizei la motorină la nivelul minim european sau, alternativ, extinderea și majorarea schemei de rambursare a accizei.

Astfel, UNTRR solicită „reducerea accizei la motorină de la aproximativ 550 euro / 1000 litri la nivelul minim european de 330 euro / 1000 litri, măsură care ar putea reduce prețul carburantului cu aproximativ 1,35 lei/litru (1,12 lei din acciză și 0,23 lei din TVA)”.

În cazul în care reducerea accizei nu este posibilă, UNTRR cere „extinderea schemei de rambursare a accizei cel puțin până la finalul anului și majorarea valorii rambursate la 1,12 lei/litru”. Ca măsură complementară, se propune „reluarea mecanismului de compensare a carburantului aplicat în perioada pandemiei, prin subvenționarea cu 0,5 lei/litru, în funcție de evoluția prețului carburanților”.

Acciza din România, semnificativ peste minimul european

Comunicatul subliniază diferențele de prețuri în UE: prețul motorinei fără taxe era foarte apropiat între statele membre, situându-se la aproximativ 0,80 €/litru în România, 0,81 €/litru în Ungaria și Croația, Franța și 0,89 €/litru în Germania, diferențele fiind generate în principal de accize și TVA. În ultimele zece zile, evoluțiile au fost volatile, cu creșteri de circa 20% în state precum Austria, Cehia, Franța, Germania, Olanda și până la 48% în Spania, în timp ce în Croația și Slovenia creșterile au fost sub 2%.

UNTRR menționează că acciza în România este semnificativ peste minimul european, iar alte state adoptă măsuri de reducere: Portugalia a decis reducerea temporară a accizei, iar Italia analizează activarea mecanismului de „acciză mobilă”.

Ca efect, „diferențele de taxare determină deja transportatorii români să alimenteze în alte state din regiune, precum Ungaria, Croația, Slovenia sau Bulgaria, ceea ce înseamnă pierderi pentru bugetul României”.

„Creșterea prețului la carburant și la energie, duce la o creștere accelerată a inflației și o frânare puternică a consumului, cu impact dramatic asupra companiilor de transport care nu își vor mai putea acoperi costurile de funcționare”, avertizează UNTRR.

Transportatorii subliniază că dacă majorarea costului carburanților trebuie transferată integral clienților, altfel firmele de transport „vor fi condamnate la un faliment rapid, ținând cont că industria de transport rutier din România operează cu o marjă de sub 5%”.

Transporturile rutiere internaționale de mărfuri reprezintă sectorul de activitate cu cea mai mare contribuție la exportul de servicii al României din ultimii 10 ani, în fiecare an depășind 25% din valoarea serviciilor exportate de România.

Solicitarea UNTRR vine în contextul unei creșteri accentuate a prețurilor la petrol pe piețele internaționale, influențată de conflictul armat din Iran implicând SUA și Israel.

Prețul Brent crude oil a înregistrat fluctuații majore în martie 2026, depășind temporar 100 de dolari/baril și atingând niveluri de peste 110-119 dolari/baril în unele sesiuni, pe fondul perturbărilor în producție și transport prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial.

Pe 12 martie 2026, cotațiile Brent se situau în jurul a 96-97 dolari/baril, cu creșteri semnificative față de nivelurile anterioare conflictului (aproximativ 70 USDdolari/baril la începutul lunii), conform datelor de pe piețele futures și spot.

***