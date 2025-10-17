UNSAR: Cel puţin 45 dintre locuinţele afectate de explozia din Capitală sunt protejate de o poliţă facultativă de asigurare

Cel puţin 45 dintre locuinţele afectate de explozia de vineri, de la un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, sunt protejate de o poliţă facultativă de asigurare, la nivelul membrilor Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), arată informaţiile preliminare.

”În contextul exploziei produse astăzi în Bucureşti, în zona Rahova, membrii UNSAR sunt mobilizaţi să asigure sprijin dedicat celor afectaţi şi să faciliteze cât mai rapid procesul de evaluare şi despăgubire a daunelor. Desigur, în astfel de momente, prioritatea este siguranţa oamenilor şi, apoi, sprijinul concret pentru reconstrucţie”, anunţă UNSAR, potrivit news.ro.

Astfel, reprezentanţi ai mai multor companii de asigurări se află deja pe teren, în zona afectată, colaborând cu autorităţile pentru gestionarea situaţiei.

”Din informaţiile preliminare, cel puţin 45 dintre locuinţele afectate sunt protejate de o poliţă facultativă de asigurare – la nivelul membrilor UNSAR”, subliniază UNSAR.

Explozia este un risc de bază acoperit de poliţele de asigurare facultativă a locuinţei. Doar 30% dintre locuinţele din Regiunea Bucureşti–Ilfov sunt protejate printr-o poliţă facultativă (aici se şi plătesc cele mai multe despăgubiri, de altfel). Pe locul secund se află Regiunea Vest, cu 20%, pe locul 3 – Regiunea Centru, cu 18%.

Procentul celor care au locuinţa asigurată facultativ este şi mai mic la nivel naţional: concret, doar 17% (1,7 milioane) dintre locuinţele din România sunt asigurate complet (PAD + facultativă) – ceea ce înseamnă că 8 din 10 sunt în continuare vulnerabile.

Cea mai mare daună plătită în baza unei asigurări facultative de locuinţă de către o companie membră UNSAR, ca urmare a producerii riscului de explozie, a fost de 555.000 lei în 2023, respectiv 255.000 lei în 2024.

În 2024, asigurătorii au plătit despăgubiri de 183 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuinţe – conform datelor oficiale publicate de către ASF, în creştere cu 9% faţă de 2023.

O explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Primele imagini arătau că două etaje ale unui bloc de opt etaje au fost afectate, cele mai avariate fiind apartamente de la etajele superioare, de pe colţul clădirii.



Trei persoane au murit, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi şeful DSU Raed Arafat. Treisprezece răniţi au fost transportaţi la spitale, victimele având traumatisme şi arsuri. Explozia a afectat faţada unui bloc din apropiere, de unde se desprind materiale.



De asemenea, şi Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” a fost afectat, elevii şi profesorii fiind evacuaţi. Zona este survolată de o dronă a ISU.

ANRE face, vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze. Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

