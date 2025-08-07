Daniel David, la întâlnirea cu studenții: Universitățile să-și păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii

Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a explicat reprezentanților principalelor organizaţii studenţeşti că nu există posibilitatea suplimentării burselor din fondurile ministerului, dar își dorește ca această flexibilitate să rămână în legislație pentru universitățile care își permit să acorde astfel de ajutoare din veniturile proprii.

La întâlnirea de lucru cu principalele organizaţii studenţeşti din ţară – Asociaţia Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR) şi Uniunea Studenţilor din România (USR) – Daniel David le-a transmis că, în condiţiile constrângerilor legale în vigoare, această flexibilitate nu este aplicabilă şi pentru fondurile la dispoziţia ministerului, menționează un comunicat al MEdN.

În reglementările normative sectoriale, ministrul își dorește ca „universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii, acolo unde îşi permit, indiferent de forma de studiu (buget sau taxă), pe tot parcursul anului”.

Daniel David a promis că va participa la dezbaterile/discuţiile organizate de asociaţiile studenţeşti reprezentative pentru a căuta împreună modalităţi de susţinere a studenţilor în contextul crizei fiscal-bugetare şi va susţine inclusiv modificarea reglementărilor generate de această situaţie, imediat ce situaţia fiscal-bugetară a ţării o va permite.

Noile reglementări privind acordarea burselor pentru studenţi

Bursele se acordă doar pe perioada desfăşurării activităţilor didactice şi beneficiază de acestea studenţii din învăţământul superior de stat înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru programe cu frecvenţă, conform noilor reglementări.

Noile reglementări exclud studenţii de la forma „cu taxă” din categoria beneficiarilor de burse şi limitează perioada de acordare a acestora pentru ceilalţi.

Criteriilor generale de acordare a burselor, conform Ordinul ministrului Educaţiei nr. 6.463/2023:

bursele se acordă pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiune de examene, conform graficului activităţilor, doar pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat

ele încetează la data pierderii calităţii de student sau a neîndeplinirii criteriilor de promovabilitate, după caz, în conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor de învăţământ superior

Bursele pentru performanţă se acordă studenţilor din învăţământul superior de stat înmatriculaţi pe locuri finanţate de la bugetul de stat, pentru programe de studii universitare cu frecvenţă. Acestea se distribuie conform metodologiilor proprii ale instituţiilor de învăţământ superior de stat.

Bursa pentru stimularea performanţei se poate acorda începând cu anul al doilea de studii, în urma recunoaşterii performanţelor de către instituţiile de învăţământ superior, dar nu mai mult de finalizarea studiilor, potrivit ordinului ministrului Educaţiei.

Cuantumul bursei de studiu acordate de la bugetul de stat studenţilor înmatriculaţi la programele de studii universitare de licenţă didactică cu dublă specializare este egal cu salariul minim net pe economie.

Cuantumul bursei pentru masterat didactic este egal cu salariul minim net pe economie, mai prevede ordinul.

Bursele sociale se acordă pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, prin care se înţelege cursuri, seminare, laboratoare, proiecte, activităţi practice, sesiuni de examene, conform graficului activităţilor, doar pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Valoarea costului standard pentru fondul de burse şi protecţie socială în lei/lună/student este echivalentul a 10% din salariul de bază minim net pe ţară garantat în plată.

”Nu pot constitui criterii de acordare a oricărui tip de burse provenite din fonduri de la bugetul de stat: vârsta, sexul, religia, rasa, naţionalitatea, cetăţenia, orientarea sexuală, apartenenţa politică a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite ori cu activitate conformă cu legislaţia europeană în vigoare, numărul de ani petrecuţi în alte instituţii de învăţământ, studiile efectuate în străinătate şi nici accesul la burse din alte surse”.

În ordin se arată că acesta a fost emis luând în considerare prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care reglementează unele măsuri în domeniul sistemului de învăţământ, pentru a elimina riscul imposibilităţii susţinerii financiare de către statul român, în actualul cadru legal, a dreptului la educaţie, garantat de Constituţia României.

