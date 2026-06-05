Universitatea Politehnica va găzdui un centru național DIANA, acceleratorul NATO pentru finanțarea inovațiilor dual-use

Propunerea privind includerea în bugetul de anul viitor a cinci noi Centre de Testare DIANA în România a fost aprobată în cadrul reuniunii Consiliului Director NATO DIANA, desfăşurată miercuri, la Madrid, în Spania, potrivit unui comunicat al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, citat de Agerpres.

Demersul, susţinut şi de ICI Bucureşti, face parte din eforturile României de a extinde participarea naţională în reţeaua DIANA şi de a conecta mai bine infrastructurile de cercetare şi testare din România la iniţiativele NATO dedicate tehnologiilor de tip dual use.

Notă: DIANA este Acceleratorul de inovare în domeniul apărării pentru zona Atlanticului de Nord, o organizație înființată de NATO cu scopul de a identifica și stimula inovarea pentru a genera beneficii în materie de apărare și securitate pentru Alianță.

DIANA finanțează cele mai inovative proiecte cu utilizare duală, militară și civilă

În cadrul aceleiaşi reuniuni, a fost avansată şi iniţiativa privind un Accelerator DIANA afiliat la nivel naţional, care urmează să fie găzduit de Universitatea Politehnica din Bucureşti. Procesul oficial de onboarding pentru Acceleratorul DIANA din România va începe în perioada următoare, potrivit noului cadru de afiliere al DIANA.

ICI Bucureşti salută această decizie şi va continua să susţină dezvoltarea infrastructurilor naţionale de cercetare, testare şi inovare relevante pentru domeniul tehnologiilor emergente şi dual-use.

„Aprobarea propunerii privind includerea a cinci noi Centre de Testare DIANA în România în bugetul de anul viitor este un rezultat important pentru ţara noastră. Pentru ICI Bucureşti, este esenţial ca expertiza în cercetare, tehnologie şi securitate cibernetică să poată fi conectată la iniţiativele NATO dedicate inovării şi tehnologiilor de tip dual use”, a declarat Adrian-Victor Vevera, Director General al ICI Bucureşti, citat în comunicat.

S-au lansat înscrierile pentru 2027: Finanțări NATO de 100.000 de euro pentru firme din statele membre, inclusiv România

Cele cinci Centre de Testare propuse pentru România ar urma să contribuie la extinderea capacităţii DIANA de a evalua, valida şi accelera tehnologii cu aplicabilitate civilă şi de apărare. Includerea lor în bugetul de anul viitor reprezintă o etapă importantă pentru continuarea procesului administrativ şi operaţional, arată sursa citată.

NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) este programul Alianţei Nord-Atlantice conceput pentru a identifica şi susţine startup-uri şi inovatori care dezvoltă tehnologii civile cu potenţial de aplicare în domeniul apărării. Această iniţiativă conectează cercetătorii cu o vastă reţea de centre de testare şi acceleratoare din statele membre.

De notat că antreprenorii români și companiile din România se pot înscrie în acceleratorul DIANA 2027, susținut de Alianța Nord-Atlantică, cu o soluție care poate aborda una dintre provocările de securitate și apărare lansate de program.

Acceleratorul DIANA caută soluții tehnologice de ultimă generație și mature pentru provocări critice de apărare și securitate din țările membre ale Alianței Nord-Atlantice. Acesta va începe în ianuarie 2027, dar înscrierile se desfășoară de acum, până pe 3 iulie 2026.

***