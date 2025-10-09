UE va impune un tarif de 50% pentru importurile de oțel, apropiindu-se de politica SUA

Comisia Europeană a prezentat marți un plan pentru protejarea industriei siderurgice europene, propunerea fiind un prim pas către încheierea unui acord mai bun cu Statele Unite, care percepe, de asemenea, o taxă de 50% pentru importurile de oțel.

Din cauza tarifelor SUA și , în consecință a creșterii importurilor, combinatele siderurgice din UE funcționează doar la 67% din capacitate, iar cu noile măsuri se speră la o creștere a producției la 80%.

Comisia Europeană propune o cotă de importuri scutită de taxe vamale de 18,3 tone pe an, în scădere cu 47% față de cotele din 2024, și o dublare a taxei vamale în cazul depășirii acestei cotei la 50%, la egalitate cu Canada și Statele Unite, deși tarifele acestora din urmă nu țin cont de vreo cotă scutită de taxe.

Mărimea cotelor de import au fost stabilite la nivelul importurilor de oțel din 2013, când se presupune că a început creșterea capacităților de producție în China și alte țări asiatice. Măsurile, care vor necesita aprobarea guvernelor UE și a Parlamentului European, vor impune, de asemenea, importatorilor să prezinte dovezi ale țării de origine a oțelului achiziționat.

Axel Eggert, directorul general al asociației europene a oțelului Eurofer, a declarat că măsurile vor reduce importurile la o cotă de piață de 15% și reprezintă pasul vital pe care industria îl dorește, salvând potențial sute de mii de locuri de muncă.

Blocul comunitar va trebui, de asemenea, să intre în negocieri cu partenerii OMC, al căror rezultat ar putea fi alocări scutite de taxe vamale. Doar țările din Spațiul Economic European, Islanda, Liechtenstein și Norvegia, vor fi scutite.

Principalii furnizori de oțel ai UE în 2024 au fost Turcia, India, Coreea de Sud, Vietnam, China, Taiwan și Ucraina.

Noul sistem ar putea contribui la obținerea unui acord cu Statele Unite pentru a înlocui tarifele americane de 50% cu un sistem de cote, așa cum este prevăzut în acordul SUA-UE de la sfârșitul lunii iulie.

UE speră că va încheia un parteneriat cu SUA pentru a putea aborda supracapacitatea de producție din țări precum China. Maros Sefcovic, comisarul pentru comerț al Comisiei Eurpopene, a remarcat că comerțul transatlantic cu oțel a fost modest, ceea ce face din UE și Statele Unite aliați naturali în lupta împotriva supracapacității de producție. „Ne asumăm singuri provocarea reprezentată de supracapacitatea globală dar ar fi mult mai eficient dacă am face-o împreună sau cu parteneri cu aceleași idei”, a declarat el reporterilor.

În industria siderurgică din UE sunt angajați în mod direct aproximativ 300.000 de persoane și sprijină în mod indirect aproximativ 2,5 milioane de locuri de muncă, cu unități de producție a oțelului în peste 20 de state membre ale UE. Fabricile siderurgice susțin multe economii regionale, subliniind importanța lor socioeconomică și politică.

***