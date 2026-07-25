Uniunea Europeană se declară mulțumită că noile taxe vamale ale SUA respectă termenii acordului comercial semnat în 2015

Uniunea Europeană a semnalat vineri că poate accepta noile tarife vamale americane impuse din cauza presupusei neinterziceri a importurilor mărfurilor la care s-a folosit muncă forțată, după ce președintele Donald Trump a respectat în mare măsură termenii unui armistițiu comercial transatlantic, relatează Politico.

Joi, Washingtonul a impus noi tarife vamale de două cifre pentru zeci de parteneri comerciali ai SUA, inclusiv Uniunea Europeană, luptând pentru a-și reconstrui „zidul tarifar”, care a fost anulat de Curtea Supremă în februarie.

Exporturile UE vor fi supuse unei taxe vamale de 10%, care, spre deosebire de multe alte țări, nu se va adăuga taxelor vamale „națiunii celei mai favorizate”. În cadrul armistițiului tarifar transatlantic încheiat la Turnberry, în Scoția, anul trecut, Washingtonul se angajează să plafoneze tarifele vamale impuse majorității mărfurilor din UE la 15%.

„UE ia act cu satisfacție de faptul că acest rezultat este în conformitate cu angajamentele tarifare ale SUA convenite în cadrul Declarației comune UE-SUA”, a declarat Olof Gill, purtător de cuvânt adjunct al Comisiei Europene.

Deși Bruxelles-ul a salutat cu prudență aceste noi tarife, este încă conștient de faptul că sunt în curs de desfășurare mai multe investigații – care vizează presupusa supracapacitate industrială din Europa și politicile de stabilire a prețurilor la medicamente, ceea ce înseamnă că taxele cumulative ar putea, în cele din urmă, să depășească plafonul de 15%. Aceste investigații sunt efectuate în temeiul Secțiunii 301 din Legea comercială a SUA din 1974, un instrument utilizat de Washington pentru a lua măsuri împotriva practicilor comerciale neloiale ale altor țări.

„Privind în perspectivă, UE se așteaptă ca SUA să continue să respecte termenii Declarației comune UE-SUA, inclusiv în ceea ce privește orice remedii în cadrul investigațiilor suplimentare din cadrul Secțiunii 301”, a adăugat Gill.

Noile tarife americane urmează unei investigații de cinci luni privind eforturile de combatere a importurilor de bunuri fabricate cu muncă forțată – o măsură care combate în mod specific producția de la rivalii comerciali ai Americii din Asia.

Regulamentul UE privind munca forțată se va aplica abia din decembrie 2027. Aceasta este justificarea invocată de Reprezentantul Comerțului al SUA pentru aplicarea unui tarif de 10% la mărfurile provenite din blocul comunitar.

Șefa afacerilor externe a UE, Kaja Kallas, a adoptat o notă mai puțin diplomatică, respingând raționamentul Washingtonului de a impune tarifele.

„Am avut o înțelegere cu America și ne-am ținut de acea înțelegere, de acea parte a înțelegerii. De aceea este o surpriză negativă faptul că acest acord nu este respectat”, a declarat ea pentru Reuters în marja unei întâlniri cu țările ASEAN din Filipine.

„Dacă comparați legislația noastră privind munca cu cea din Statele Unite, adică avem concedii plătite, avem condiții de muncă foarte bune pentru angajații noștri, deci nu este cu adevărat justificat”, a adăugat Kallas.

Cititi si: Donald Trump anunță că va impune tarife vamale pentru medicamentele generice începând din august 2028

***