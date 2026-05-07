Uniunea Europeană renunță la obligativitatea raportărilor emisiilor de metan, pe fondul intensificării crizei energetice

Uniunea Europeană a decis să renunțe la reglementarea care impunea furnizorilor de petrol și gaze să raporteze emisiile totale înregistrate de-a lungul lanțurilor de aprovizionare, pe fondul unei crize energetice care a dus la explozia prețurilor la energie și unei penurii de hidrocarburi pe piața globală.

Citând un proiect de document al Comisiei Europene adresat guvernelor naționale, Reuters relatează intenția de a elimina amenzile pentru nerespectarea reglementărilor privind emisiile de metan.

„Sancțiunile ar trebui amânate până când situația se stabilizează și implementate dacă persistă încălcarea reglementării iar riscul la dresa securității aprovizionării nu mai este prezent”, se arată în document, conform Reuters.

Uniunea Europeană a adoptat regulamentul privind emisiile de metan în urmă cu doi ani, cu scopul nu doar de reducere a emisiilor proprii ale UE, ci și obligarea țărilor non-UE care exportă energie în blocul comunitar să ia măsuri similare. Regulamentul, care a intrat în vigoare anul acesta, se extinde la toți furnizorii de energie din UE, iar acești furnizori nu sunt deloc fericiți de ideile Comisiei.

Statele Unite, care au devenit cel mai mare furnizor de gaz lichefiat al UE după 2022, au fost puternic nemulțumite de această reglementare. Anul trecut, pentru a-și asigura dominația energetică, președintele Donald Trump a negociat un acord comercial cu Ursula von der Leyen, șefa UE, care implica un angajament de a cumpăra produse energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari pe parcursul a trei ani. Dar acest lucru nu se poate întâmpla cu constrângerile privind emisiile de metan, care impune obligații costisitoare de urmărire, monitorizare, verificare și raportare a emisiilor de metan a exportatorilor de energie către UE.

Exportatorii de energie din SUA și secretarul pentru Energie, Chris Wright, au solicitat în repetate rânduri o reconsiderare a regulilor privind metanul, dacă UE dorește să mai primească cu gaz lichefiat american. QatarEnergy a declarat clar că nu va vinde GNL către UE dacă directiva rămâne în vigoare.

