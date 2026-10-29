Uniunea Europeană intenționează să preia strategia administrației Trump privind materiile prime critice

Bruxelles-ul intenționează să adopte strategia inițiată de administrația Trump în SUA pentru „a reda măreția” producției de metale rare în Occident, propunând achiziția de participații în companii miniere și finanțarea de noi proiecte legate de materiile prime critice.

Această inițiativă vizează eliminarea unei dependențe îngrijorătoare care oferă Beijingului o pârghie foarte puternică asupra industriei occidentale și a negocierilor comerciale – în special prin cvasi-monopolul Chinei în procesarea și rafinarea pământurilor rare, precum și în producția de magneți permanenți.

O nouă agenție europeană pentru materiile prime critice

Financial Times a relatat că, săptămâna trecută, membrii Parlamentului European au votat propunerea de a înființa o nouă agenție denumită „Centrul pentru Materii Prime Critice” (Critical Raw Materials Center). Aceasta ar urma să investească în lanțurile de aprovizionare cu materii prime critice, pentru a consolida capacitatea UE de a extrage și rafina minereuri pe plan intern. Măsura necesită, în continuare, aprobarea statelor membre.

Centrul pentru Materii Prime Critice ar urma să primească 2 miliarde de euro, în cadrul următorului buget pe termen lung al UE, pentru a efectua investiții esențiale în sectorul minier – o abordare similară cu cea adoptată de administrația Trump în ultimul an și jumătate.

În SUA funcționează de 18 luni

De exemplu, înțelegerea administrației Trump cu producătorul de pământuri rare MP Materials a presupus investirea a 400 de milioane de dolari din partea Pentagonului pentru o participație de 15%, la care s-au adăugat un împrumut de 150 de milioane de dolari și un contract de achiziții pe 10 ani. Acesta din urmă stabilește un preț minim de 110 dolari pe kilogram pentru neodim-praseodim, elemente esențiale utilizate în fabricarea magneților permanenți.

Acordul cu MP Materials este doar unul dintre numeroasele demersuri întreprinse de administrația Trump pentru a restabili lanțurile interne de aprovizionare cu materii prime critice în SUA și pentru a pune capăt dependenței îngrijorătoare de China – o țară care, cel mai probabil, își va menține dominația în domeniu cel puțin până în 2030.

***