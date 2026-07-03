Uniunea Europeană cedează, considerând „inevitabilă” impunerea de taxe de către Iran pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz – Bloomberg

Europa pare să cedeze în privința asigurării liberei circulații prin Strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care Washingtonul și Teheranul continuă să fie în dezacord direct cu privire la modul în care va fi administrat traficul maritim în viitor pe această rută vitală pentru aprovizionarea cu petrol și gaze.

„Unele state europene importante acceptă ca navele care tranzitează Strâmtoare Ormuz vor fi nevoite să plătească taxe Iranului și Omanului, potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile”, relatează Bloomberg.

„Perspectiva unui fel de taxe de trecere în urma războiului dintre SUA, Israel și Republica Iran a fost descrisă ca fiind o chestiune aproape sigură au spus cele două persoane, care au cerut să rămână anonime dată fiind natura sensibilă a subiectului”, adaugă Bloomberg.

În prezent, negocierile indirecte cotate drept „pozitive” din Qatar sunt întrerupte temporar, Iranul pregătindu-se pentru ceremoniile legate de funeraliile ayatollahului Ali Khamenei care vor începe pe 4 iulie și care vor dura o săptămână.

Într-o declarație comună Qatar-Pakistan se scrie: „Părțile au convenit să continue discuțiile în perioada următoare, o nouă întâlnire urmând să fie programată cât mai curând posibil după funeraliile fostului lider suprem iranian”. Alte surse spun că ne aflăm într-o „pauză” diplomatică pentru moment, la fel ca, cel mai probabil, și acțiunile militare.

Directorul executiv „Maritim” a declarat că „Deși predomină o liniște relativă, transportul maritim folosește atât canalul Oman/IMO la sudul strâmtorii, cât și un canal prin apele iraniene la nord, transportul maritim la intrare și ieșire din Ormuz folosind același canal, cu o frecvență de aproximativ 60 de nave pe zi. Volumul traficului este dificil de evaluat cu exactitate, având în vedere că unele nave încă navighează fără să își activeze sistemele AIS.” Însă s-a dovedit că acest tranzit se poate bloca în orice moment, având în vedere numeroasele atacuri care au avut loc între Iran și Statele Unite, concentrate în Ormuz și pe regiunea de coastă a Iranului.

Conform Bloomberg țările europene admit că va fi „inevitabil” ca „anumite taxe” să fie percepute în cadrul schemei Iran-Oman pentru tranzitul prin strâmtoare.

Poziția oficială a Omanului este că nu va percepe „taxe” – în schimb, a optat pentru o exprimare ambiguă privind taxele adminstrative necesare pentru mediu și navigație.

Iranul va continua să insiste pentru perceperea de „taxe” (aproximativ 2 milioane dolari de navă), poziția Omanului fiind apropiată, diferența fiind doar la denumirea acestora.

Trebuie subliniat că în situația de dinainte de război nu se plăteau taxe pentru navele care treceau prin apele internaționale recunoscute legal.

Și New York Times scrie de direcția în care se îndreaptă discuțiile: „Iranul și Omanul, aliat al SUA, avansează cu planuri de colectare a taxelor pentru navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, în ciuda obiecțiilor publice americane, potrivit unui oficial iranian și a patru diplomați care au cunoștință de această chestiune.”

„Dacă vor fi puse în aplicare, planurile ar reprezenta o schimbare semnificativă față de statutul de dinainte de război al căii navigabile strategice, subliniind modul în care decizia americano-israeliană de a ataca Iranul pe 28 februarie a schimbat echilibrul în Orientul Mijlociu în moduri ample și neprevăzute,” mai scrie NYT.

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