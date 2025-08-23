Uniunea Europeană a acordat Ucrainei un ajutor financiar suplimentar în valoare de 4 mld. euro

Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puțin timp înaintea Zilei Independenței acestui stat, 24 august, transmite dpa, citată de Agerpres.

„Solidaritatea UE cu Ucraina este de neclintit. Aceasta este angajamentul nostru nu doar pentru reconstrucția Ucrainei, ci și pentru viitorul ei ca stat suveran și democratic”, a scris vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe X.

Potrivit Comisiei, 3,05 miliarde de euro provin din Facilitatea pentru Ucraina, un program de ajutor de până la 50 miliarde de euro pentru perioada 2024-2027. Restul de 1 miliard de euro provine dintr-un împrumut de asistență macrofinanciară, care se înscrie în cadrul unei inițiative a G7 care însumează circa 45 miliarde de euro.

Comisia a mai precizat că eliberarea fondurilor a fost făcută posibilă de retragerea unei legi care ar fi restrâns independența autorităților centrale ucrainene de luptă împotriva corupției. Ea a salutat acest demers și a subliniat că reformele în materie de stat de drept și combatere a corupției rămân cruciale pentru continuarea drumului Ucrainei către aderarea la Uniunea Europeană.

De la declanșarea invaziei ruse în 2022, UE și statele membre au promis Ucrainei ajutoare de aproape 169 miliarde de euro, mergând de la sprijin militar și financiar până la ajutoare pentru refugiați.

***