Uniunea Barourilor, în controversa Proiectului de modificare a Legii avocaturii: legea nu impune avocat pentru orice contract al unei firme

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) susține că proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 nu impune intervenția avocatului pentru orice contract încheiat de o firmă și contestă estimările Romanian Business Leaders (RBL) privind costurile suplimentare, care ar putea ajunge la 800 de milioane de euro, potrivit unui comunicat al Uniunii.

„Proiectul de modificare a Legii nr. 51/1995 nu impune intervenția avocatului pentru orice contract al unei firme, iar estimările privind costurile suplimentare de până la 800 de milioane de euro pornesc de la o interpretare care depășește sfera obligației propuse”, afirmă UNBR, în răspunsul la comunicatul RBL.

Potrivit Uniunii, obligația propusă vizează contractele pentru care legea cere forma scrisă sub semnătură privată pentru validitate sau ca mijloc de probă, cu respectarea excepțiilor legale. „Simpla încheiere în scris a unui contract nu atrage automat această obligație”, precizează UNBR. Organizația adaugă că nerespectarea cerinței nu atrage nulitatea contractului decât dacă legea prevede expres această sancțiune.

UNBR consideră că estimările RBL privind costuri suplimentare de 100 de milioane de euro și, respectiv, aproape 800 de milioane de euro trebuie raportate la actele vizate efectiv de proiect, la derogările aplicabile, la serviciile juridice deja contractate și la cheltuiala suplimentară reală.

„Scenariul de aproape 800 de milioane de euro apare supradimensionat, fiind construit pe o interpretare a obligației propuse care depășește sfera sa de aplicare”, susține Uniunea. Aceasta admite că onorariile avocaților reprezintă un cost pentru companii, dar afirmă că trebuie luate în calcul și riscurile juridice: „Onorariul avocatului este un cost real, dar și riscul juridic are un cost. Ambele trebuie evaluate”.

În ceea ce privește procedurile de reprezentare, UNBR afirmă că proiectul include o măsură de simplificare prin clarificarea dovezii mandatului în baza împuternicirii avocațiale, pentru a evita solicitarea unor procuri suplimentare exclusiv pentru confirmarea reprezentării. Cerințele speciale de formă ale mandatului ar urma să rămână aplicabile.

Referitor la competențele celorlalte profesii reglementate, Uniunea susține că proiectul trebuie corelat cu legislația specială și că atribuțiile stabilite prin aceasta trebuie păstrate și delimitate explicit, inclusiv în cazul profesioniștilor care nu fac parte din categoria profesiilor juridice.

UNBR mai afirmă că proiectul nu interzice platformele LegalTech și nici utilizarea inteligenței artificiale. „Diferența relevantă este între informarea juridică generală și consultanța juridică personalizată, nu între tehnologiile utilizate”, se arată în comunicat. Potrivit Uniunii, aceasta nu are competența de a dispune unilateral închiderea platformelor, eventualele măsuri fiind supuse controlului instanței.

UNBR susține analizarea efectelor proiectului asupra concurenței și examinarea observațiilor formulate în cadrul dezbaterii parlamentare, inclusiv pentru clarificarea dispozițiilor care ar putea genera interpretări divergente.

„Avocații și mediul de afaceri au un interes comun: reguli clare, servicii accesibile și prevenirea riscurilor juridice”, afirmă Uniunea, care se declară deschisă continuării dialogului cu Romanian Business Leaders pentru identificarea unor soluții legislative care să răspundă acestor obiective.

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