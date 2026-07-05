cursdeguvernare

Newsletter
Contact
duminică

5 iulie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Unitatea 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național

Rss
De Razvan Diaconu

5 iulie, 2026

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național duminică dimineața, după finalizarea programului de oprire planificată, a anunțat Nuclearelectrica.

Potrivit unui comunicat al companiei, în perioada opririi planificate, au fost efectuate activități din următoarele programe: programul de mentenanță preventivă; programul de mentenanță corectivă; programul de inspecții; programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și programul de implementare modificări de proiect.

„Lucrările aferente programului de oprire planificată au fost realizate în condiții de siguranță pentru personalul centralei, public și mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă”, se arată în comunicat.



Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată pe 10 mai 2026.

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost pusă în funcțiune în anul 1996, iar, până în prezent, exploatarea Unității 1 a dus la economisirea a 145 de milioane de tone de CO2 emise în atmosferă și a livrat în siguranță peste 149 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, fiind în baza factorului de capacitate în primele trei reactoare nucleare, la nivel global.

Societatea Națională Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6. 


Duminică la ora 15:00 energia nucleară acoperea aproximativ 25% din producția națională de energie electrică, cu 975 MW injectați în rețea.

Cititi si: Analiză la guvern, cu canadienii: Stadiul retehnologizării Unităţii 1 de la Cernavodă e în grafic


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

Analiză la guvern, cu canadienii: Stadiul retehnologizării Unităţii 1 de la Cernavodă e în grafic

CE – investigație privind ajutorul de stat pe care îl va da România pentru retehnologizarea centralei de la Cernavodă

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Cristian Grosu / Noua tranziție istorică (geo)economică a României și mizele ei (geo)politice. Războiul din subteranele României și 2 PS-uri

OPINII & EDITORIAL
În aceste zile din primăvara lui 2026, se desfășoară, chiar

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți