Unitatea 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național

Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost reconectată la Sistemul Energetic Național duminică dimineața, după finalizarea programului de oprire planificată, a anunțat Nuclearelectrica.

Potrivit unui comunicat al companiei, în perioada opririi planificate, au fost efectuate activități din următoarele programe: programul de mentenanță preventivă; programul de mentenanță corectivă; programul de inspecții; programul de testări obligatorii pe perioada opririlor planificate și programul de implementare modificări de proiect.



„Lucrările aferente programului de oprire planificată au fost realizate în condiții de siguranță pentru personalul centralei, public și mediul înconjurător, conform procedurilor aprobate utilizate la CNE Cernavodă”, se arată în comunicat.





Unitatea 1 CNE Cernavodă a intrat în oprire planificată pe 10 mai 2026.



Unitatea 1 CNE Cernavodă a fost pusă în funcțiune în anul 1996, iar, până în prezent, exploatarea Unității 1 a dus la economisirea a 145 de milioane de tone de CO2 emise în atmosferă și a livrat în siguranță peste 149 de milioane de MWh, la un factor de capacitate de peste 90%, fiind în baza factorului de capacitate în primele trei reactoare nucleare, la nivel global.



Societatea Națională Nuclearelectrica administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, cu o capacitate de 700 MWe, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești, care este producător calificat de combustibil nuclear CANDU 6.

Duminică la ora 15:00 energia nucleară acoperea aproximativ 25% din producția națională de energie electrică, cu 975 MW injectați în rețea.