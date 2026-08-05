Ungurii au redus consumul de energie cu până la 700 MW în orele de vârf după apelul guvernului

Companiile și gospodăriile din Ungaria și-au redus consumul de energie electrică în această săptămână într-un mod fără precedent, după apelul guvernului de a diminua presiunea asupra rețelei electrice, în contextul unei secete severe pe care mulți o descriu drept „un semnal de alarmă”, potrivit Reuters.

În timp ce Budapesta se pregătește pentru vârful valului de căldură, prognozat pentru miercuri și joi, cu temperaturi de 40-42 de grade Celsius, unii locuitori aflați pe bancurile de nisip ieșite la suprafață din cauza nivelului record de scăzut al Dunării, în apropierea Podului Margareta, spun că efectele schimbărilor climatice au devenit imposibil de ignorat.

Nivelul extrem de redus al fluviului a obligat Ungaria să reducă drastic producția singurei sale centrale nucleare, care utilizează apa Dunării pentru răcirea reactoarelor. Situația a generat o criză energetică și a împins sistemul național de alimentare cu energie aproape de limitele sale, în timp ce importurile de electricitate au crescut.

Centrala, pilonul principal al sistemului energetic ungar, ar putea continua să funcționeze la puțin peste 10% din capacitatea sa instalată timp de mai multe săptămâni, în funcție de evoluția nivelului apei.

„Este un lucru trist și înfricoșător și un avertisment foarte serios pentru societate că trebuie să fim atenți la resursele noastre… Este un semnal de alarmă foarte puternic”, a declarat Krisztina Nemeth, locuitoare din Budapesta, privind Dunărea și purtând o pălărie de paie pentru a se proteja de căldură. Pe albia descoperită a fluviului, unii oameni au ridicat mici movile de pietre pentru a marca momentul.

Premierul Péter Magyar a mulțumit în repetate rânduri companiilor și gospodăriilor care și-au redus voluntar consumul de energie cu 600-700 de megawați în fiecare zi, în intervalul de consum maxim, între orele 17:00 și 22:00. Într-o postare publicată miercuri pe Facebook, acesta a avertizat că urmează alte zile critice.

„Valul de căldură va atinge apogeul astăzi și mâine… prin urmare, reducerea voluntară a consumului de energie va fi deosebit de importantă între orele 17:00 și 22:00”, a transmis Magyar.

Oprirea aparatelor de aer condiționat

Un analist din domeniul energiei, care a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat că cea mai mare parte a economiilor de energie provine din sectorul industrial. Totuși, în condițiile în care cererea totală de energie depășește în prezent 7.000 MW, o reducere de 600 MW echivalează aproximativ cu oprirea simultană a unui milion de aparate de aer condiționat de dimensiuni obișnuite.

Magyar a precizat că 837 de consumatori industriali și comerciali de dimensiuni medii și mari au redus voluntar consumul de energie. De asemenea, compania feroviară de stat a suspendat transportul de marfă între orele 17:00 și 22:00, măsură care reduce zilnic consumul cu 60-90 MW. Autoritățile au anunțat și stingerea iluminatului decorativ al unor obiective emblematice din Budapesta.

Premierul a apreciat însă și contribuția gospodăriilor.

„Încercăm să folosim aerul condiționat cât mai puțin acasă. Folosim doar aparatele electrice strict necesare. Cred că toată lumea din Ungaria ar trebui să facă la fel”, a declarat Csongor Szabo, locuitor al Budapestei, aflat în apropierea podului.

Reducerea voluntară a consumului este cu atât mai remarcabilă cu cât gospodăriile au beneficiat ani la rând de facturi la energie puternic subvenționate în timpul fostului guvern, un sistem care nu încuraja economisirea. Uniunea Europeană a recomandat Ungariei să renunțe treptat la această schemă.

Guvernul condus de Péter Magyar, instalat în luna mai, a anunțat că va menține deocamdată subvențiile și a promis investiții din fonduri europene pentru modernizarea rețelei electrice.

Luna trecută, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a avertizat că pierderile economice provocate de inundațiile și secetele repetate sunt deja ridicate și continuă să crească.

„Scenariile climatice indică o creștere a pierderilor din agricultură și a perturbărilor infrastructurii. Ungaria ar putea deveni una dintre țările europene cele mai afectate în viitor de inundațiile râurilor și de secetele severe”, se arată într-un raport publicat de OCDE la 27 iulie.

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