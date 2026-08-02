Ungaria va închide duminică singura sa centrală nucleară, pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare ai acesteia

Ungaria va opri duminică centrala nucleară de la Paks pentru prima dată în cei 44 de ani de funcționare ai acesteia, a anunțat prim-ministrul Peter Magyar, transmite DW.

Anunțul a fost făcut sâmbătă seara, pe rețelele de socializare, unde premierul a explicat că decizia a fost luată după o nouă scădere a nivelului apei din Dunăre.

Centrala, situată la aproximativ 120 de kilometri sud de Budapesta, folosește apa Dunării pentru răcirea reactoarelor sale și asigură peste 40% din producția de energie electrică a Ungariei.

Nivelurile record de scăzute ale Dunării au impus oprirea centralei

Dunărea a ajuns la niveluri minime istorice în unele zone, după luni întregi de precipitații sub media obișnuită și valuri succesive de căldură începând din luna mai.

Autoritatea ungară pentru gospodărirea apelor estimează că nivelul fluviului, care izvorăște din Germania și se varsă în Marea Neagră, va continua să scadă în zilele următoare.

Miercuri dimineață, nivelul Dunării la Budapesta era de numai 23 de centimetri, cu mult sub precedentul minim record de 33 de centimetri, înregistrat în 2018.

Ca urmare, producția centralei nucleare de la Paks fusese deja redusă la începutul săptămânii, iar unele reactoare au fost oprite.

„Din cauza scăderii suplimentare a nivelului apei din Dunăre, penultima unitate de producție a centralei nucleare de la Paks va fi oprită la ora 1:30”, a declarat prim-ministrul.

„În consecință, centrala produce acum doar 240 de megawați de energie electrică, iar mâine (duminică), pentru prima dată în 44 de ani, va fi complet oprită”, a adăugat Magyar.

Marilor consumatori de energie li s-a cerut să reducă consumul

Creșterea prețurilor la energia electrică importată ar putea costa Ungaria între 120 și 240 de miliarde de forinți (aproximativ 315–630 de milioane de dolari sau 273–546 de milioane de euro), a declarat pe Facebook vicepreședintele partidului Tisza, Mark Radnai.

Peter Magyar a avertizat că centrala de la Paks ar putea rămâne oprită timp de câteva săptămâni și a spus că guvernul va solicita reduceri voluntare ale consumului de energie din partea marilor consumatori, pe lângă cei 240 MW deja economisiți, urmând să fie aplicate sancțiuni în cazul nerespectării măsurilor.

Un decret va permite, de asemenea, operatorului rețelei electrice MAVIR să impună reduceri obligatorii ale consumului și, dacă va fi necesar, să deconecteze temporar marii consumatori.

„Gospodăriile populației vor fi ultimele care vor fi afectate de eventualele restricții”, a declarat Magyar.

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