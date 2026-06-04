Ungaria și-a ridicat veto-ul împotriva aderării Ucrainei la UE. Kievul și Chișinăul încep luna aceasta negocierile formale

Toți membrii Uniunii Europene au fost de acord să deschidă negocieri cu Ucraina și Republica Moldova privind primul „cluster” de teme din cadrul discuțiilor de aderare, a anunțat joi premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

„Vești fantastice. Suntem cu un pas mai aproape de aderarea la UE: ne îndreptăm constant spre obiectivul nostru”, a scris ea pe rețeaua socială X.

Anunțul premierului ucrainean vine după ce premierul Ungariei a anunțat că va renunța la opoziția țării sale din ultimii doi ani față de candidatura Ucrainei la aderarea la UE. Renunțarea la veto va permite Ucrainei și Republicii Moldova să înceapă, în zilele următoare, negocierile formale de aderare la blocul comunitar.

Deschiderea primului „cluster” de negociere, un pas formal pe drumul către aderare, este programată să aibă loc în cadrul unei conferințe interguvernamentale la Luxemburg, pe 15 iunie. De notat totuși că Kievul și Chișinăul au depus cererile de aderare la UE în același timp, ceea ce înseamnă că parcursul Republicii Moldova poate avansa doar dacă și cel al Ucrainei avansează.

Primul grup de capitole pentru aderare vizează statul de drept și standardele democratice

Cipru, care deține președinția rotativă a UE, a transmis la rândul său pe X că a început pregătirile pentru deschiderea formală a negocierilor privind primul grup de capitole de negociere, care acoperă statul de drept și standardele democratice, atât cu Ucraina, cât și cu Moldova.

„Acest lucru marchează o etapă semnificativă în parcursul lor de integrare europeană și transmite un mesaj puternic de unitate și determinare a UE”, a transmis președinția cipriotă.

Președinția a precizat că va lucra „pentru finalizarea discuțiilor” necesare deschiderii formale.

Atât Ucraina, cât și Moldova insistă pentru aderarea la Uniunea Europeană, bloc cu 27 de membri, după mai bine de patru ani de război între Kiev și Moscova.

Comisarul UE pentru extindere, vizită la Chișinău

În același timp, comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, aflată joi la Chișinău, s-a arătat „optimistă” că Moldova va reuși până în 2028 să finalizeze procesul de negocieri cu Bruxelles-ul pentru aderarea la blocul comunitar, dar a subliniat că „mai este mult de lucru”.

Ea a evidențiat progresul Republicii Moldova în procesul de aderare, afirmând că țara a înregistrat unul dintre cele mai mari salturi în raportul de extindere al Comisiei Europene. „Moldova este pe primul loc în pregătirea sa pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Acest lucru va deveni și mai vizibil în momentul în care vor începe negocierile pe capitole”, a declarat Marta Kos.

„Niciun alt stat cu planuri de creştere nu a reușit o rată de implementare de 93%. Felicitări pentru acest rezultat”, a spus Marta Kos, adăugând că stabilitatea și îmbunătăţirea mediului economic fac Republica Moldova mai atractivă pentru investitori.

La rândul său, Maia Sandu, șefa statului moldovean, a subliniat joi că procesul de integrare europeană al Republicii Moldova începe deja să producă rezultate concrete, în special în economie, prin atragerea investițiilor și creșterea încrederii investitorilor internaționali.

„Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană”, a declarat Maia Sandu, citată de NewsMaker.

Péter Magyar se opune unei aderări accelerate a Ucrainei și vorbește despre o aderare în 10-15 ani – Zelenski vorbea de aderarea în 2027, Moldova de 2028

Anterior, premierul ungar Peter Magyar a declarat că țara sa și Ucraina au ajuns la un acord privind drepturile minorității maghiare din Ucraina, care numără aproximativ 100.000 de persoane. Magyar afirmase anterior că un acord asupra acestei dispute de lungă durată era esențial pentru ca Budapesta să accepte aderarea Ucrainei la UE.

”În doar trei săptămâni, am realizat ceea ce Viktor Orbán și guvernul său nu au reușit să realizeze în zece ani. Am ajuns la un acord cuprinzător cu Ucraina privind extinderea drepturilor lingvistice, educaționale, culturale și politice ale celor peste 100.000 de membri ai minorității maghiare din Transcarpatia. Acordul este rezultatul mai multor săptămâni de negocieri intensive la nivel tehnic între Ungaria și Ucraina, la care au participat și organizații politice și religioase care reprezintă minoritatea maghiară din Transcarpatia. Guvernul ucrainean s-a angajat să integreze în viitorul apropiat măsurile convenite în sistemul său juridic. Drept urmare, minoritatea maghiară va beneficia de drepturi educaționale, culturale, lingvistice și politice semnificativ mai largi decât până acum”, a transmis premierul Ungariei pe rețeaua socială X.

In just three weeks, we have achieved what Viktor Orbán and his government failed to achieve in ten years.



We have reached a comprehensive agreement with Ukraine on expanding the linguistic, educational, cultural, and political rights of the more than 100,000 members of the… — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 3, 2026

Magyar a mai afirmat că aceste angajamente vor fi incluse și în planul de acțiune al Ucrainei transmis Uniunii Europene.

”Dacă acest lucru se va întâmpla, guvernul ungar va sprijini deschiderea primului cluster de aderare al Ucrainei. Ungaria continuă să se opună unei aderări accelerate la UE. Dacă Ucraina va reuși să închidă toate cele 33 de capitole de aderare în următorii 10-15 ani, Ungaria va sprijini aderarea Ucrainei, sub rezerva unui referendum obligatoriu din punct de vedere juridic”, a mai scris oficialul ungar pe X.

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