Ungaria refuză să sisteze importurile de petrol rusesc

Ungaria nu are nicio intenție să oprească importurile de petrol rusesc, în ciuda presiunilor exercitate asupra întregii Uniuni Europene de președintele SUA, Donald Trump, și a presiunilor UE asupra Ungariei în mod specific.

„Nu putem asigura aprovizionarea sigură [cu produse energetice] a țării noastre fără importurile din Rusia de petrol sau gaze”, a declarat ministrul de externe Peter Szijjarto pentru The Guardian, în marja sesiunii plenare a Națiunilor Unite de la New York.

„Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur geografică”, a spus el. „Poate fi frumos să visezi să cumperi petrol și gaze de undeva [în afară de Rusia]… dar putem cumpăra doar de acolo unde avem infrastructură”, a continuat Szijjarto, adăugând că „dacă te uiți la infrastructura fizică, este evident că fără livrările din Rusia, este imposibil să se asigure aprovizionarea sigură a țării”.

Ungaria importă anual aproximativ 5 milioane de tone de țiței din Rusia prin intermediul companiei sale energetice de stat MOL. Ungaria este unul dintre cei doi cumpărători direcți de țiței rusesc în UE, alături de Slovacia.

Președintele SUA, Donald Trump a cerut la începutul acestei luni ca UE să intensifice presiunea asupra Moscovei prin eliminarea oricăror importuri de hidrocarburi, inclusiv GNL.

Între timp, oficialii UE de la Bruxelles caută modalități de a convinge Ungaria să facă exact acest lucru – să renunțe la toate importurile de petrol rusesc, indiferent de situația infrastructurii sale. La începutul acestei luni, Financial Times a relatat că Bruxelles-ul ia în considerare dezghețarea a peste o jumătate de miliard de euro pentru Ungaria, pentru a o convinge să ia decizia dorită. Suma reprezintă aproximativ un sfert din fondurile UE pentru Ungaria pe care Bruxelles-ul le-a înghețat acum trei ani, acuzând Ungaria că nu respectă independența sistemului judiciar, drepturile LGBTQ și dreptul de azil, a amintit FT.

Ungaria și Slovacia sunt cei mai mari importatori de petrol rusesc din UE, cel puțin în mod direct. Acestea primesc combustibilul prin conducta Drujba, construită în perioada sovietică pentru a aproviziona partenerii central-europeni ai URSS cu țiței. Ambele țări au insistat asupra protejării securității aprovizionării cu energie, votând împotriva pachetelor de sancțiuni care ar pune în pericol acest lucru.

