Ungaria – Partidul Tisza câștigă alegerile – Viktor Orban își recunoaște înfrângerea – Rezultatul poate modifica ecuația geopolitică din Europa de Est

După alegeri cu o prezență la vot de aproape 80%, partidul Tisza, al tânărului politician Peter Magyar, câștigă o majoritate lejeră în parlamentul de la Budapeste, detronând partidul Fidesz al lui Victor Orban, care și-a recunoscut deja înfrângerea, după ce s-a aflat 16 ani la putere.

Magyar și partidul Tisza reprezintă o orientare de dreapta, dar proeuropenă, cu susținere pentru Ucraina și ecuația geopolitică anti-Rusia, adică la polul opus dreptei lui Victor Orban, care a dus Fidesz la extremă și a reprezentat un adevărat cap de pod al Rusiei și Chinei în Uniunea Europeană.

După numărarea a 80% din voturi, Tisza a obținut circa 138 de mandate (din 199), față de 54 pentru Fidesz, fapt care l-a determinat pe Viktor Orban să-l felicite pe Magyar pentru victorie și să anunțe că ”va sluji Ungaria in opoziție”. Dacă rezultatul se menține, înseamnă că Tisza și Peter Magyar vor putea controla statul exact în măsura în care l-a controlat Viktor Orban și Fidesz.

„Rezultatul alegerilor este clar, chiar dacă nu este încă definitiv. Este dureros pentru noi, dar fără ambiguitate. Nu am primit responsabilitate și nici posibilitatea de a guverna. Ne vom servi națiunea din opoziție. Misiunea noastră este limpede astfel că treaba noastră este să ne întărim comunitățile”, a declarat Viktor Orban.

Cine sunt câștigătorii și ce vor ei

Până în februarie 2024, Peter Magyar a făcut parte din familia Fidesz, fiind unul din apropiații lui Viktor Orban. S-a înscris în partid încă din timpul facultății și s-a căsătorit cu una dintre vedetele în ascensiune ale partidului, Judit Varga, cu care are trei copii, dar de care s-a despărțit între timp. La fel ca și de partidul lui Viktor Orban.

Ruptura de Fidesz s-a produs acum doi ani, după un scandal în care a fost implicată și Judit Varga. Președinta Ungariei, Katalin Novak, a grațiat atunci un bărbat care ajutase la mușamalizarea unor abuzuri sexuale într-un centru de plasament de stat iar Varga contrasemnase decizia, ca ministru al Justiției. În cele din urmă, și ea a părăsit Fidesz, iar Peter Magyar a simțit că e momentul în care poate declanșa un atac devastator asupra regimului Orban.

Analistul politic Radu Magdin a comentat pentru CursDeGuvernare.ro așteptările pe care Europa le are față de partidul care a înlăturat Fidesz:

Reintegrarea Ungariei în jocul de putere european va fi unul dintre principalele obiective ale lui Peter Magyar, în cazul în care va prelua guvernarea.

„Nu vorbim despre un lider federalist sau despre un campion al integrării europene, ci despre un actor care probabil va încerca să reintegreze Ungaria în jocul european fără să rupă complet cu anumite sensibilități ale electoratului maghiar formate în anii Orban. Așadar, limitele proeuropenismului său țin atât de contextul intern, cât și de faptul că Tisza nu vine să propună o ruptură ideologică totală cu tot ce a însemnat Fidesz, ci mai degrabă o corecție strategică și morală: mai puțină rea-credință, mai puțin sabotaj, mai multă normalitate în raport cu UE“, spune Radu Magdin.

Mai mult decât atât, Peter Magyar și Tisza au uneori poziții diferite chiar și față de propriul grup european, PPE, mai ales pe teme precum agricultura sau acordul Mercosur. „Asta sugerează că, dacă va ajunge la guvernare, Magyar nu va ezita să intre în divergență cu Bruxellesul acolo unde percepe că are un interes național sau electoral de apărat. Pe energie, de exemplu, având în vedere dependențele și structura aprovizionării Ungariei, este puțin probabil să vedem o linie foarte tranșantă față de legăturile energetice cu Rusia“, atrage atenția Radu Magdin.

„Orban a devenit, în ultimii ani, una dintre cele mai mari probleme politice ale Uniunii, nu doar prin discurs, ci prin capacitatea constantă de a bloca, întârzia sau distorsiona procese decizionale importante. Din acest punct de vedere, dispariția unei asemenea surse de fricțiune ar genera inevitabil un reflex de deschidere și de bunăvoință față de un guvern Magyar. Este foarte posibil, așadar, ca UE să pornească relația cu un nivel ridicat de încredere, inclusiv prin disponibilitatea de a debloca sau normaliza unele dosare sensibile, precum cele legate de fondurile europene”, apreciază Radu Magdin.

„Dar această deschidere nu ar trebui să excludă prudența instituțională. Dincolo de schimbarea de ton, Bruxellesul va judeca noua guvernare după fapte: cum guvernează, dacă repară problemele legate de statul de drept, dacă schimbă practicile administrative și dacă reduce capturarea instituțională acumulată în anii Fidesz. Altfel spus, UE ar trebui să combine încrederea politică inițială cu condiționalitatea și monitorizarea atentă”, mai spune analistul politic..

O modificare a situației geopolitice din regiune?

Ieșirea de la guvernare a lui Viktor Orban ar putea modifica alianțele geopolitice din regiune, dar asta depinde de poziția lui Peter Magyar si a partidului Tisza față de Rusia.

După o politică fidelă Rusiei și o poziționare în interiorul UE de loialitate totală față de Moscova, ale lui Viktor Orban, rămâne de văzut care vor fi metodele prin care Peter Magyar va demantela establishmentul pro-rus pe care-l moștenește și, mai ales, cât va fi dispus să o facă:

spre deosebire de celelalte state UE care si-au gsit alternative la energia rusească, Ungaria lui Viktor Orban a mizat total pe relația de vasalitate energetică față de Rusia, pentru care a blocat decizii importante în Consiliul European, privind sprijinul UE pentru Ucraina.

Dacă Peter Magyar va merge până la capăt cu reîntoarcerea în Uniunea Europeană, cu demantelarea caracterului iliberal al administrației și cu reevaluarea relațiilor cu Rusia, acest lucru ar putea influența inclusiv simpatiile pro/anti-rusesti din regiune, de exemplu din România și Serbia.

Deocamdată avem doar numărul de mandate din Parlament: însă administrația concepută și implementată de Viktor Orban ar putea întârzia sau chiar sabota reformele de reîntoarcere la democrația liberală.

