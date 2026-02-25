Ungaria – Partidul rivalului lui Viktor Orban își mărește avantajul în sondaje, cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor

Partidul de opoziție de centru-dreapta Tisza și-a mărit considerabil avantajul față de Fidesz, formațiunea prim-ministrului Viktor Orban, potrivit unui sondaj de opinie publicat miercuri și preluat de Reuters.

Orban, care încearcă să-și păstreze puterea pe care o deține de 16 ani, se confruntă pentru prima dată cu un adversar puternic în alegerile parlamentare din 12 aprilie, iar rezultatul acestora va avea implicații majore nu numai pentru Ungaria, ci și pentru Europa și forțele politice de extremă dreapta.

Sondajul a arătat că Fidesz pierde teren, în timp ce Tisza lui Peter Magyar câștigă susținători, în ciuda numeroaselor măsuri populiste anunțate de guvern după trei ani de stagnare economică.

Potrivit sondajului institutului Median, formațiunea lui Magyar a fost creditată cu 55% dintre intențiile de vot ale alegătorilor deciși, față de 51% în ianuarie. Sprijinul pentru Fidesz a scăzut la 35% de la 39%, în urmă cu o lună, potrivit sondajului realizat între 18 și 23 februarie.

La nivelul întregii populații, sondajul a arătat că Tisza era susținut de 42% din electorat, în timp ce Fidesz era susținut de 31%. În afară de cele două partide, doar formațiunea de extremă dreapta Patria Noastră are șanse să intre în parlament, cu sprijinul a 6% dintre alegătorii hotărâți.

Sondajul Meridian are una dintre cele mai solide reputații în ceea ce privește acuratețea previziunilor în Ungaria. Meridian a prezis corect victoria zdrobitoare a lui Orban la ultimele alegeri de acum patru ani, deși a supraestimat ușor sprijinul acordat opoziției.

În timp ce o mare parte a oficialilor de la Bruxelles speră la o victorie a lui Magyar – în mare parte pentru a pune capăt obstrucționismului Budapestei în privința Ucrainei – adevarul este că nici rivalul lui Orban nu este un politician pro-ucrainean.

Tisza, de exemplu, a votat împotriva împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina în Parlamentul European, iar Peter Magyar s-a opus cu tărie planurilor de aderare accelerată a Kievului la Uniunea Europeană, scrie Politico.

***