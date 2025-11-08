cursdeguvernare

sâmbătă

8 noiembrie, 2025

Europa & Lumea

Ungaria obține o derogare de un an de la sancțiunile SUA pentru utilizarea gazelor din Rusia – Acord în domeniul nuclear, anunțat de Viktor Orban

De Iulian Soare

8 noiembrie, 2025

Statele Unite au acordat Ungariei o derogare de un an de la sancțiunile americane pentru utilizarea petrolului și gazelor rusești, a anunțat Casa Albă, după ce premierul ungar Viktor Orban a insistat asupra acestei chestiuni în timpul unei întâlnirii cu președintele Donald Trump.

Luna trecută, Trump a impus sancțiuni companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, sancțiuni ce se răsfrâng și asupra entităților din țările care cumpără petrol de la aceste firme, scrie Reuters.

Președintele american, care dorește să exercite presiuni asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului cu Ucraina, s-a arătat înțelegător față de poziția lui Orban. „Analizăm situația, deoarece pentru el este foarte diferit să obțină petrol și gaze din alte zone”, a spus Trump. „După cum știți, ei nu au… avantajul de a avea ieșire la mare. Este o țară minunată, este o țară mare, dar nu are ieșire la mare. Nu au porturi”, a spus Donald Trump.


Casa Albă a menționat că, pe lângă scutirea de sancțiuni, Ungaria s-a angajat să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA, cu contracte în valoare de aproximativ 600 de milioane de dolari.

Viktor Orbán a anunţat, de asemenea, că s-a ajuns la un acord cu partea americană şi în ceea ce priveşte cooperarea în domeniul nuclear, iar în cazul centralei Paks 2, sancţiunile introduse de administraţia Biden vor fi ridicate şi nu vor exista obiecţii americane faţă de construcţia reactoarelor de către Rusia – a susţinut el.

Pe de altă parte, compania americană Westinghouse se va implica în industria energiei nucleare din Ungaria, ceea ce reprezintă o noutate, întrucât americanii nu au participat niciodată în acest sector până acum. Orban a explicat că, în prima fază, Ungaria va cumpăra combustibil nuclear de la compania americană.

Viktor Orban a menţionat, de asemenea, că a convenit cu gazdele sale americane să introducă tehnologie americană în Ungaria şi să pregătească terenul pentru centralele nucleare de mici dimensiuni. În acest scop, parlamentul va trebui să modifice câteva legi în cursul săptămânii viitoare.

Ungaria va primi, de asemenea, o tehnologie americană mai bună şi mai modernă decât cea pe care o foloseşte în prezent, ceea ce îi va permite depozitarea combustibilul uzat în condiţii de siguranţă.

(Citește și: România vrea să ceară o derogare pentru a amâna sancţiunile SUA în cazul Lukoil, care furnizează 20% din combustibilii țării. Ministrul Ivan, pentru Politico: Suntem pregătiți pentru orice scenariu)


***

SUA impun primele sancțiuni contra Rusiei de la revenirea lui Trump la Casa Albă. Sunt vizate Rosneft și Lukoil, cele mai mari companii petroliere rusești

 

Ministrul Economiei, după anunțul sancționării Lukoil de către SUA: Discuțiile cu SUA pentru România vor fi purtate de Comisia Europeană

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

