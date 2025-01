Ungaria nu este invitată la evenimentul care marchează preluarea preşedinţiei poloneze a UE

Varşovia a decis să nu îl invite pe ambasadorul Ungariei la evenimentul de vineri de lansare a preşedinţiei poloneze a Consiliului UE, după ce Budapesta i-a acordat azil unui fost ministru adjunct care este anchetat pentru presupusă utilizare necorespunzătoare a fondurilor publice, a declarat un oficial de rang înalt, citat de Reuters.

Nici premierul maghiar Viktor Orban nu a fost invitat la ceremonia de la Marele Teatru din Varşovia, a declarat ministrul adjunct pentru afaceri europene Magdalena Sobkowiak-Czarnecka (foto).

Varşovia a reacţionat cu furie atunci când Ungaria i-a acordat azil politic, luna trecută, lui Marcin Romanowski, un fost ministru adjunct polonez al justiţiei care a fost reţinut în iulie anul trecut în cadrul anchetei privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice.

Romanowski a fost eliberat rapid, după ce preşedintele Adunării europene pentru drepturile omului a declarat că are imunitate în calitate de membru al acestui organism. Fostul ministru neagă acuzaţiile împotriva sa.



„Când am invitat oaspeţi la gala noastră, acum aproape o lună, am invitat întregul corp diplomatic”, a declarat vineri Sobkowiak-Czarnecka în comentarii televizate. „Dar după situaţia cu ministrul Romanowski, ministrul (afacerilor externe) Sikorski a decis că ambasadorul Ungariei nu este un oaspete binevenit în teatru astăzi”, a adăugat ea.

Premierul polonez Donald Tusk şi Antonio Costa, preşedintele Consiliului European, urmau să ţină discursuri la ceremonia de inaugurare a preşedinţiei poloneze a Uniunii Europene, pe care fiecare stat membru o deţine prin rotaţie timp de şase luni.

Ungaria a deţinut preşedinţia în a doua jumătate a anului 2024.

Tusk l-a criticat pe Orban pe teme precum poziţia acestuia faţă de războiul din Ucraina şi politicile pe care Polonia le consideră pro-ruseşti. Orban a declarat presei maghiare că guvernul lui Tusk îi consideră pe maghiari duşmani.

