Ungaria își diversifică sursele de aprovizionare cu gaze – Contract cu francezii de la Engie pe 10 ani

Ungaria a semnat joi cel mai mare acord din istorie pentru achiziţionarea de gaze naturale lichefiat (GNL) de la firma franceză Engie, acesta fiind al doilea acord în tot atâtea luni care îi va diversifica aprovizionarea, îndepărtându-se de principalul furnizor de energie, Rusia, relatează Reuters.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat luna trecută că va îndemna Ungaria să înceteze achiziția de petrol rusesc, ca parte a eforturilor de a pune presiune pe aliaţii din NATO să întrerupă legăturile energetice cu Moscova din cauza războiului cu Ucraina. Prim-ministrul ungar Viktor Orban a declarat că renunţarea la energia rusă ar fi un dezastru pentru economia Ungariei şi a susţinut că Donald Trump, de care este apropiat, nu i-a cerut în mod direct să întrerupă achiziţiile din Rusia.

Joi, distribuitorul en gros de gaze naturale din Ungaria, MVM CEEnergy, a acceptat să cumpere 400 de milioane de metri cubi de gaze pe an de la Engie, în perioada 2028-2038. Având în vedere că Ungaria consumă aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaz pe an, acest volum ar acoperi 5% din cererea sa.

Acordul urmează unui alt acord semnat luna trecută de Ungaria cu Shell pentru achiziţionarea a 200 de milioane de metri cubi de gaze naturale pe an începând din ianuarie 2026, echivalentul a aproximativ 2,5% din cererea sa.

Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat la ceremonia de semnare a acordului cu Engie că acesta este contractul cu durata cea mai lungă din istoria Ungariei pentru achiziţionarea de GNL şi va servi drept pilon al securităţii energetice a ţării.

„Diversificarea nu înseamnă pentru noi înlocuirea unei relaţii de aprovizionare existente şi funcţionale cu o alta”, a adăugat însă el, referindu-se la achiziţiile din Rusia.

Slovacia şi Ungaria au respins planurile Comisiei Europene de a elimina treptat importurile de gaze ruseşti şi alte importuri de energie, adâncind ruptura cu Bruxelles-ul în ceea ce priveşte relaţiile cu Moscova. „Nu acceptăm nicio presiune sau constrângere în această chestiune şi nu vom plăti o primă de război”, a declarat Szijjarto.

Engie nu a specificat originea gazelor pe care le va furniza Ungariei. Cumpărătorii şi comercianţii europeni de GNL îşi procură adesea gazele naturalev de la mai mulţi producători, inclusiv din SUA, Orientul Mijlociu, Africa, Australia şi, uneori, Rusia.

Ungaria a semnat în 2021 un acord pe 15 ani cu Rusia pentru a cumpăra 4,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an şi a crescut achiziţiile de la Gazprom anul trecut, importând aproximativ 7,5 miliarde de metri cubi de gaze rusești prin conducta Turkstream.

Szijjarto a declarat luna trecută că Ungaria a importat 5 miliarde de metri cubi de gaze prin Turkstream până la sfârşitul lunii august, ceea ce înseamnă că importurile de gaz din acest an prin Turkstream ar putea atinge un nivel record.

Ungaria, care transportă gaz către Slovacia printr-o interconectare, cumpără gaze şi din România, precum şi volume mai mici prin conducta HAG, care leagă Austria de Ungaria.

