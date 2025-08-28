cursdeguvernare

joi

28 august, 2025

Europa & Lumea

Ungaria dă în judecată UE pentru că a susținut Ucraina cu miliarde de euro din activele rusești înghețate

De Iulian Soare

28 august, 2025

Guvernul premierului Viktor Orban (foto) a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de a acorda Ucrainei un ajutor de miliarde de euro din activele rusești înghețate, informează Euronews. Procesul, care vizează Facilitatea Europeană pentru Pace, a fost inițial intentat în fața Curții de Justiție, dar a fost ulterior trimis la Tribunalul UE.

Consiliul de la Bruxelles a decis, anul trecut, să acorde Ucrainei 99,7 % din dobânzile plătite din activele înghețate ale băncii centrale ruse prin intermediul Facilității, un program financiar care facilitează ajutorul militar acordat țărilor aliate. Prin urmare, Ucraina primește între 3 și 5 miliarde de euro în fiecare an.

Guvernul Ungariei a depus o plângere împotriva acestei măsuri în luna mai, iar Curtea Europeană de Justiție a acceptat-o oficial luni, publicând plângerea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Ungaria susține că Facilitatea a încălcat legislația UE ignorând dreptul său de veto pe motiv că nu era un „stat membru contribuitor”.„În consecință, principiul egalității între statele membre și principiul funcționării democratice a Uniunii Europene au fost încălcate, deoarece unui stat membru i-a fost privat, în mod nejustificat și fără temei juridic, dreptul de vot”, se arată în documentul depus la instanță.


Cazul ar putea crea un precedent prin protejarea dreptului de veto, au raportat mass-media maghiare, dar ar putea dura ani de zile până când instanța va ajunge la un verdict.

Ucraina a primit deja peste 11 miliarde de euro ca ajutor militar, iar finanțarea ar putea continua prin intermediul instrumentului Ukraine Facility.

Guvernul Ungariei, care menține relații cordiale cu Rusia, are o istorie de blocare regulată a sprijinului UE pentru Ucraina, ceea ce a tensionat relațiile dintre Budapesta și mai multe alte țări ale Uniunii Europene.

(Citește și „Planul B al UE, dacă Ungaria blochează prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei: Controale asupra capitalului și tarife vamale”)

***


