Unde sunt cele mai mari și cele mai mici prețuri pentru benzină în lume – Ce măsuri iau guvernele pentru a ieftini carburanții

Războiul din Iran a dus la scumpirea petrolului în multe țări, prețul benzinei devenind un subiect fierbinte în întreaga lume. Cu toate acestea, deoarece taxele și accizele reprezintă o mare parte din prețul benzinei la pompă în majoritatea statelor industrializate, țările care au un grad mai mic de impozitare vor avea în continuare benzina relativ mai ieftină. Un exemplu bun în acest sens este SUA unde benzina e mai ieftină decât în Canada vecină.

Chiar și la un preț mediu al benzinei de aproximativ 4,29 dolari pe galon (1 galon = 3,785 litri) americanii plătesc în continuare mult mai puțin pentru a alimenta mașinile decât oamenii din multe națiuni industrializate, inclusiv din alte economii a căror transporturi se bazează pe cele rutiere, cum ar fi Australia sau Canada. Potrivit site-ului web Global Petrol Prices, aceste două națiuni plăteau deja la finele lunii martie între 5,47 USD și 5,91 USD pe galon.

Europa are unele dintre cele mai mari prețuri la benzină din lume. Cea mai mare parte a Europei de Vest plătea peste 7,00 USD pentru un galon de benzină la 23 martie, unele dintre cele mai mari prețuri fiind practicate în Norvegia, Danemarca și Olanda.

Germania este cea mai scumpă economie europeană majoră în ceea ce privește prețurile la benzină, galonul costând 9,07 dolari. Norvegia este o excepție printre țările producătoare de petrol, deoarece impozitează benzina cu o taxă majorată. Țara își bazează o mare parte din bogăție pe petrol, dar a urmărit timp de mulți ani un plan de a-și face propria economie independentă de combustibilii fosili.

Alți producători de petrol au mers pe calea opusă, oferind benzină cetățenilor săi la un preț mai mic decât cel al apei îmbuteliate. Cele mai drastice exemple în acest sens sunt Venezuela, Libia și Iranul, unde benzina costă doar câțiva cenți pe galon.

Cel mai scump galon de benzină inclus în clasament, însă, se vindea în Hong Kong la 15,37 dolari, ceea ce ar face ca, de obicei, alimentarea chiar și a unei mașini mici să depășească bariera de 100 de dolari. Asia de Est a fost cea mai scumpă parte a lumii la benzină după Europa, cu prețuri mari în China, Coreea de Sud, Filipine, Cambodgia, Laos și Thailanda – toate fiind mari consumatori de petrol, dar nu producători.

De asemenea, sunt necesare resurse financiare substanțiale în câteva țări în care structurile guvernamentale sau comerciale slabe au dus la o creștere a prețurilor, cum ar fi în Republica Centrafricană, Zimbabwe și Malawi.

Printre regiunile lumii cu prețuri mici la benzină se numără Africa de Nord și Orientul Mijlociu, precum și Asia Centrală și Rusia. În Algeria, de exemplu, benzina costă doar în jur de 1,34 dolari pe galon, în timp ce în Rusia, prețul era de aproximativ 3,16 dolari.

Ce măsuri iau țările pentru a plafona prețurile la energie

Prețurile la energie din întreaga lume au crescut vertiginos după ce Iranul a închis Strâmtoarea Hormuz ca răspuns la atacurile SUA-Israel, ceea ce a determinat multe guverne ale Grupului celor Șapte și ale UE să caute modalități de a reduce impactul asupra economiilor lor.

Pentru plafonarea prețurilor la combustibili guvernele țărilor dezvoltate, printre care G7 și statele membre UE caută soluții și modalități de a reduce impactul asupra economiile lor. Ministrii energiei din UE vor discuta marți măsurile care pot fi luate.

Guvernele se confruntă cu alegeri dificile, deoarece costurile mai mari ale energiei stimulează inflația și încetinesc creșterea, dar utilizarea finanțelor publice pentru a le plafona pune presiune pe bugete și distorsionează semnalele prețurilor într-o piață în care în mod normal ar duce la o scădere a cererii.

Iată câteva dintre măsurile anunțate pentru a se menține sub control prețul combustibililor:

Global

Agenția Internațională pentru Energie a convenit să elibereze un număr record de 400 de milioane de barili de petrol din stocurile strategice.

AIE a declarat că toate cele 32 de țări membre au susținut această măsură, a șasea eliberare coordonată de rezerve strategice de la crearea agenției în anii 1970.

Statele Unite vor juca un rol principal, contribuind cu 172 de milioane de barili. Canada va elibera 23,6 milioane de barili.

Germania

Berlinul a decis să nu subvenționeze prețurile, ci să limiteze volatilitatea permițând benzinăriilor să majoreze prețurile o singură dată pe zi, la prânz (11:00 GMT).

Aceștia pot reduce prețurile în orice moment. Încălcările ar putea fi pedepsite cu amenzi de până la 100.000 de euro (108.000 USD).

Franța

Guvernul francez a optat pentru măsuri de sprijin strict direcționate către sectoarele cele mai afectate, marcând un contrast puternic cu plafonarea drastică a prețurilor la energie, care a afectat puternic finanțele publice după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

A anunțat subvenții pentru combustibil în valoare de peste 70 de milioane de euro pentru transporturi, agricultură și pescuit pentru luna aprilie, pe lângă un ajutor de 150 de euro pentru 3,8 milioane de gospodării cu venituri mici, pentru plata facturilor la energie.

Regatul Unit

Majoritatea gospodăriilor britanice sunt protejate până în iulie de impactul imediat al prețurilor mai mari la gaze și costurile de încălzire și electricitate, datorită tarifelor reglementate. În plus, guvernul a lansat un pachet de 53 de milioane de lire sterline (70 de milioane de dolari) pentru locuințele care utilizează combustibil pentru încălzire.

Ministrul de finanțe, Rachel Reeves, a indicat că se are în vedere un sprijin specific, mai degrabă decât măsuri radicale privind costul vieții pentru gospodării.

Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că guvernul are în vedere extinderea competențelor autorității de reglementare a concurenței pentru a combate creșterea exagerată a prețurilor și specula în urma creșterii prețurilor la petrol și combustibil.

Italia

Guvernul italian a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro (480,34 milioane de dolari) pentru a reduce accizele la benzină și motorină până pe 7 aprilie, dar prețurile s-au schimbat puțin, iar lobby-urile din industrie insistă pentru măsuri mai eficiente.

Japonia

Guvernul japonez folosește 800 de miliarde de yeni (5,01 miliarde de dolari) din fondurile de rezervă pentru a finanța subvenții în încercarea de a menține prețurile benzinei la aproximativ 170 de yeni pe litru, în medie. Măsura va costa probabil până la 300 de miliarde de yeni pe lună.

Ministrul japonez de finanțe, Satsuki Katayama, a declarat că guvernul este pregătit să ia toate măsurile necesare „pe toate fronturile”, dar nu a comentat direct posibilitatea ca Japonia să intervină pe piața futures a țițeiului.

