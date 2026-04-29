Comisiile Parlamentului au aprobat programul SAFE – Undă verde pentru 16,68 mld. euro în împrumuturi UE pentru înzestrare militară – 50% din fonduri vor merge în industria națională de apărare, care va fi declarată industrie strategică

Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului au aprobat marți, 28 aprilie, raportul favorabil pentru demararea a 15 proiecte majore de înzestrare militară, potrivit Digi24.ro. Acestea sunt finanțate prin instrumentul european SAFE (Action for Security in Europe), un mecanism prin care Uniunea Europeană pune la dispoziția României aproximativ 16,68 miliarde de euro sub formă de împrumuturi.

Este a doua cea mai mare alocare din acest program, după cea a Poloniei.

După aprobarea în comisii, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că nu mai sunt alte piedici politice în calea programului european de finanțare pentru achiziții militare. Miruță a subliniat că adoptarea acestui raport reprezintă o realizare critică în contextul instabilității de la Palatul Victoria.

„Am reușit să protejăm acest program chiar în haosul ăsta politic. Era un risc major”, a declarat Miruță.

Localizare a producției în România – 50% din fonduri vor fi investite în industria națională de apărare

Spre deosebire de achizițiile din trecut, programul SAFE impune o limită minimă obligatorie de localizare a producției în România.

„Localizare astăzi înseamnă construire de fabrici în România”, a explicat ministrul Apărării.

Printre obiectivele industriale imediate se numără:

– Șantierul Naval Mangalia 2 Mai: Construcția celor patru nave de patrulare maritimă (OPV) este condiționată de salvarea acestui șantier.

– Industria de armament din Cugir și Sadu: Ministrul a confirmat că noua armă de asalt (pachet ce include pistol și diverse calibre) este în discuții pentru a fi produsă la Fabrica de Arme Cugir, în timp ce muniția asociată va fi fabricată la Sadu.

– Investiția în industria locală: Aproximativ 50% din fondurile alocate vor fi investite direct în industria națională de apărare.

Lista achizițiilor. Ce cumpără România prin SAFE

Proiectele aprobate marți vizează capabilități terestre, navale și aeriene, cu termene foarte scurte de semnare a contractelor: până la 31 mai 2026.

Mașină de luptă a infanteriei (pe șenile): 298 bucăți – 3,33 miliarde € (cel mai costisitor proiect);

Transportor blindat Piranha 5: 359 bucăți – 2,17 miliarde €;

Platforme de transport auto multifuncționale: 1.115 bucăți – 344,40 mil. €;

Sistem artileristic SKYNEX (C-UAS și CRAM): 7 sisteme – 476 mil. €;

Sisteme de lovire muniții tip loitering: 70 de sisteme – 147 mil. €;

Elicoptere multi-misiune: 12 aparate – 852 mil. €;

Sistem rachete sol-aer SBAMD (L): 3 sisteme – 547,83 mil. €;

Sistem Skyranger35 (VSR – CUAS): 2 sisteme – 470 mil. €;

Radare Gap Filler: 12 sisteme – 258 mil. €;

Nave de patrulare maritimă (OPV): 2 nave – 836 mil. €;

Sistem Lansare Naval Strike Missile: 7 sisteme – 207 mil. €;

Vedetă de intervenții pentru scafandri: 2 nave – 84 mil. €.

Industria de apărare va fi declarată industrie strategică

Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei de apărare din Senat, a anunțat că industria de apărare va fi declarată industrie strategică printr-un amendament la legea apărării naționale.

Parlamentul a impus Guvernului un mecanism de control riguros: la trei luni după semnarea contractelor, reprezentanții MApN și ai Cancelariei trebuie să prezinte rapoarte detaliate. Acestea vor include stadiul localizării producției și penalitățile aplicate furnizorilor care nu respectă clauzele de construcție în fabricile românești

