Undă verde de la Comisie pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR, în valoare de 2,62 mld. €

Comisia Europeană a emis joi o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României pentru 2,62 miliarde de euro, în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

”Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor aferente acestei cereri de plată, sprijinind gestionarea durabilă a pădurilor, decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei, administrarea fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, acestea vizează consolidarea procesului decizional guvernamental, avansarea digitalizării, îmbunătățirea eficienței sistemului juridic, consolidarea luptei împotriva corupției și sprijinirea dezvoltării sistemului de educație”, precizează Comisia, citată de Agerpres.

Comisia Europeană a apreciat că România a finalizat în mod satisfăcător 38 jaloane și 24 ținte stabilite prin Decizia de punere în aplicare a Consiliului.

Ce a inclus cererea de plată nr. 4

Una dintre principalele măsuri din această cerere de plată este implementarea unui cloud guvernamental iar, potrivit CE, România a făcut progrese semnificative în implementarea infrastructurii necesare, cu peste 30 instituții publice care sunt deja conectate. Măsura vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea partajării datelor, permițând în același timp servicii publice mai eficiente și mai ușor de utilizat.

De asemenea, în cazul decarbonizării sectoarelor transporturilor și energiei, România a adoptat măsurile pentru a accelera tranziția la o economie cu emisii scăzute de carbon. Acestea includ introducerea unor taxe de proprietate mai mari pentru vehiculele cele mai poluante și reducerea progresivă a dependenței de producerea de energie electrică pe bază de cărbune.

În privința cadrului fiscal, România a introdus modificări legislative pentru a face sistemul său fiscal mai echitabil și mai eficient, reducând povara administrativă și îmbunătățind conformitatea fiscală. Prin simplificarea procedurilor și asigurarea unei distribuții mai echilibrate a poverii fiscale, reforma urmărește să consolideze finanțele publice, promovând în același timp un mediu mai favorabil afacerilor.

Comisia Europeană a trimis evaluarea sa preliminară a îndeplinirii complete de către România a jaloanelor și țintelor cerute pentru această plată la Comitetul Economic și Financiar, care în termen de patru săptămâni își va prezenta opinia. Plata către România poate avea loc în urma opiniei Comitetului Economic și Financiar și adoptarea, ulterior, a deciziei de plată de Executivul comunitar.

***