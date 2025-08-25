Un tablou: Profitabilitatea și productivitatea întreprinderilor românesti – situația pe sectoare

Sectoare importante din economie, cu aport semnificativ la PIB sunt în suferință, productivitatea scăzând la unele dintre cele mai profitabile dintre ele.

Profiturile însumate ale companiilor romanesti în 2024 au scăzut cu 9% anul trecut la 72,8 mld euro, de la 80 anul anterior. 2023 a fost anul de vârf, creșterea profiturilor fiind substanțială, de peste 25% comparativ cu anul anterior.

Conform datelor BNR, cheltuielile operaționale au urcat cu 5% față de 2023, impulsionate de o majorare cu 17% a costurilor salariale. În schimb, cheltuielile cu utilitățile au scăzut cu 12%, iar costurile cu mărfurile au rămas la același nivel. Veniturile firmelor au crescut cu 4,5%, insuficient pentru a acoperi creșterea costurilor, ceea ce a dus la o scădere a profitului total cu 9%, până la 72,8 mld. euro.

Și Uniunea Europeană s-a confruntat anul trecut cu o diminuare a profiturilor, însă declinul a fost mai limitat, scăderea fiind de doar 4% comparativ cu 2023.

Din punct de vedere al profitabilității, anul trecut surprinde performanța industriei extractive, care a avut cel mai mare avans, de 11 puncte procentuale față de 2023, până la 24,4%.

Dacă în 2023, construcțiile și imobiliare aveau o rată a profitabilității apropiate, de 12%, în 2024, rentabilitatea în sectorul construcțiilor coboară la 7,1% iar imobiliarele urcă la 16,5%

În sectorul transporturilor, nu este deocamdată calculată profitabilitatea media a companiilor, însă ultimii doi ani au marcat o scădere a veniturilor reale. În termeni nominali, în 2023 cifra de afaceri a scăzut cu -13,5%, până la 5,4 mld lei, pentru ca în 2024 să crească cu 3%, până la 5,5%, dar dacă se corectează cu valoarea inflației, rezultă o scădere în termeni reali.

În zig-zag: Productivitatea muncii pe sectoare, în procente, o evoluție

Din punct de vedere al productivității, industria extractivă a înregistrat creșteri de două cifre doi ani la rând, +40,8% (2022) și +20,3% (2023).

Dată fiind rata profitabilității de peste 24% în 2024, și productivitatea a crescut substanțial anul trecut. Aceasta se datorează creșterii prețurilor la energie electrică și termică, petrol și gaze naturale.

După cum era de așteptat, productivitatea a intrat pe o tendință descrescătoare în construcții încă de anul trecut, declin care continuă și în acest an, volumul lucrărilor fiind în scădere.

Același fenomen se întâlnește și în sectorul IT și comunicații, care a fost în 2023 al patrulea în topul profitabilității. În 2023, productivitatea a crescut substanțial cu 13,5%, pentru ca în 2024 scăderea să fie de -11,1%, ceea ce diminuează și rentabilitatea firmelor care își reduc numărul de angajați.

Industria prelucrătoare este pe minus de trei ani, productivitatea reducându-se cu 10% în 2022 și cu -0.6% în 2023, fabricile pierzând mult din profitabilitate. Revenirea de 2,6% în 2024 nu poate fi considerată o redresare a sectorului care suferă în principal din cauza concurenței externe și a prețurilor energetice.

În România, industria prelucrătoare – atât cea de tehnologie înaltă, cât și cea a tehnologiei reduse – rămâne sectorul cel mai slab din punctul de vedere al productivității, cu doar 13 – 14 euro/oră, la nivelul anului 2024, cea mai redusă valoare din regiune.

***