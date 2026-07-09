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Un sfert dintre români își petrec vacanța în străinătate – Cei mai mulți preferă să meargă în Grecia

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De Vladimir Ionescu

9 iulie, 2026

Un sfert dintre români aleg să își petreacă vacanța în străinătate iar dintre aceștia, 65% și-au ales ca destinație țări precum Grecia, Bulgaria, Italia și Turcia. Ca mijloc de transport pentru deplasarea în concediu, 55,6% au ales autoturismul personal, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

Grecia este țara unde cei mai mulți români au ales să își petreacă concediul în străinătate, respectiv 26,6% dintre respondenți, în timp ce aproximativ 15% au ales Bulgaria, 14% vor merge în Italia și puțin sub 10% în Turcia. Mai reduse ca procentaj al destinațiilor alese sunt țări precum Spania (9%), Egipt (4%) și Franța (3,5%), în timp ce alte destinații au procente și mai reduse.

Când trebuie să aleagă mijlocul de transport pe care îl folosesc când merg în vacanță, 55,6% dintre respondenți au menționat autoturismul personal, în timp ce trenul și avionul  sunt alese aproape la egalitate de 16,6% respectiv 16,2% dintre respondenți în timp ce  autocarul de doar circa 11,6%.


La întrebarea – De unde faci rost de bani pentru vacanță – 70% dintre respondenți au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului. Mult mai puțini (10,6%) spun că folosesc voucherele de vacanță pentru plata concediului și tot puțin peste 10% apelează la cardul de credit/overdraft. Sub 7% susțin că se împrumută de la prieteni și foarte puțini, adică sub 3% spun că primesc prime de concediu de la angajator.

La întrebarea referitoare la cum vor face plățile în concediu, puțin peste un sfert dintre respondenți spun că vor plăti cash și aproape la fel de mulți optează pentru o combinație de plată cash și card, fie că sunt de debit sau de credit. Aproape 7% dintre respondenți vor plăti doar cu card de credit.

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 60% dintre respondenți sunt salariați, peste 80% locuiesc la oraș, 58% au studii superioare sau postuniversitare.

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