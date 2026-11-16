Un sfert din electricitatea consumată de România în primele 9 luni a venit din import – Populația și-a redus cu 11% consumul

În primele nouă luni ale anului, resursele de energie ale României s-au redus cu 8,2%, până la 23,4 mil. tone echivalent petrol (tep) iar cele de energie electrică au crescut cu 0,3%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Producția internă de resurse energetice a scăzut în perioada analizată cu 5,8% (11,6 mil. tep) iar importul s-a redus cu 10,3%, la 11,8 mil. tone tep.

În scădere a fost şi consumul final de energie electrică, care a cunoscut un recul de 4,1%, comparativ cu primele nouă luni din 2025.

Cantitatea de gaze extrase în nouă luni a fost puțin mai mică decât anul trecut (-0,7%) dar importurile de gaze au crescut cu 9,7%.

Scăderi mai mari au fost atât la producția internă de țiței (-7%) cât și în cazul importului (-28,8%). În schimb s-au majorat importurile de produse rafinate din petrol cu 19%.

Producția de energie electrică din termocentrale scăzut cu 3,2% până la 11,8 TWh. S-a produs cu 11,3% mai mult hidro decât în primele 9 luni ale anului trecut (9,9 TWh). Închiderea reactoarelor nucleare de la Cernavodă a dus la reducerea resursei nucleare cu 31% comparativ cu anul trecut.

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 35,7 TWh, cu 4,1% mai mic faţă de aceeași perioadă din 2025, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public s-a redus cu 6,7%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 11,2%.

INS precizează că exportul de energie electrică a fost de 11,8 TWh, în creştere cu 1,3 TWh. În acelaşi timp, consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 4 TWh.

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