Un șef al cancelariei „de război” pentru un Congres ostil: Donald Trump o înlocuiește pe Susie Wiles cu Stephen Miller, arhitectul politicilor de imigrație

Președintele Donald Trump a operat vineri primele schimbări în echipa sa de la Casa Albă, după înfrângerea suferită de republicani în alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial. Agențiile internaționale de presă relatează că Trump l-a ales pe unul dintre cei mai loiali și duri consilieri ai săi, Stephen Miller, pentru a o înlocui pe Susie Wiles în funcția de șef al cancelariei prezidențiale (Chief of Staff).

Acesta este cea mai puternică funcție din aparatul Casei Albe, pentru că șeful cancelariei îi coordonează agenda președintelui și controlează accesul la Biroul Oval.

Un șef al cancelariei „de război”. Preluarea Congresului de către Democrați va produce conflicte politice majore la Washington

Decizia vine în contextul în care, din ianuarie, Casa Albă va avea de-a face cu un Congres controlat de democrați și cu un mediu politic mult mai ostil. Trump își pregătește astfel un șef al cancelariei „de război”, iar Miller va avea sarcina de a gestiona conflictele politice majore pe care noua majoritate le va declanșa la Washington, de la blocaje legislative și bugetare până la anchete parlamentare.

Trump a anunțat schimbarea vineri, pe Truth Social, lăudându-l pe Miller drept unul dintre cei mai de încredere consilieri ai săi și confirmând că acesta va prelua funcția de luni, 9 noiembrie.

„Am plăcerea să anunț că domnul Stephen Miller, actualul adjunct al șefului de cabinet al administrației Trump și unul dintre cei mai de încredere consilieri ai mei, va deveni șef al cancelariei începând de luni, 9 noiembrie 2026”, a scris Trump.

Susie Wiles va trece, între timp, în cadrul operațiunii politice a lui Trump, unde este de așteptat să rămână implicată în activitățile politice ale președintelui.

„Vreau să îi mulțumesc pentru activitatea sa în calitate de șefă a cancelariei – a făcut o treabă excelentă!”, a adăugat Trump.

Marile companii pierd unul dintre principalele canale de acces la Casa Albă

Plecarea lui Susie Wiles are însă implicații și pentru relația administrației Trump cu mediul de afaceri. Potrivit Wall Street Journal (WSJ), Wiles devenise unul dintre principalele puncte de contact din Casa Albă pentru marile companii și grupurile de lobby care încercau să influențeze deciziile administrației sau să limiteze efectele unor politici considerate nefavorabile.

Reprezentanții unor mari corporații apelau la Wiles atunci când alte căi de influențare a administrației nu funcționau, aceasta fiind considerată un interlocutor dispus să asculte argumentele mediului de afaceri, arată WSJ într-un material publicat sâmbătă. Plecarea ei lasă companiile în căutarea unui nou canal direct de comunicare în interiorul Casei Albe, potrivit WSJ.

Printre liderii de pe Wall Street care au interacționat cu Wiles se numără numărat directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, și CEO-ul Citigroup, Jane Fraser. Wiles a avut, de asemenea, un rol în încercările de detensionare a relației dintre Trump și Elon Musk după ruptura publică dintre cei doi de anul trecut.

Wiles a încercat să mențină o relație funcțională între administrație și marile companii și a încurajat investițiile în facilități de producție în Statele Unite.

Înlocuirea ei cu Stephen Miller va aduce și o schimbare în ceea ce privește accesul mediului economic la urechea președintelui Trump. Miller este considerat mai puțin apropiat de interesele marilor corporații și s-a numărat printre susținătorii politicilor comerciale și de imigrație mai agresive ale administrației. WSJ notează că acesta a sprijinit tarifele vamale și a fost implicat inclusiv în demersuri juridice împotriva unor companii.

Miller, unul dintre arhitecții agendei lui Trump

Miller este unul dintre cei mai apropiați consilieri ai lui Trump încă din prima campanie prezidențială a acestuia, în 2016. El este considerat principalul arhitect al politicilor administrației din domeniul imigrației, inclusiv al programului amplu de deportări și al măsurilor de înăsprire a controlului la frontieră, care au redus imigrația ilegală la zero.

În calitate de adjunct al șefului cancelariei, Miller a avut, de asemenea, un rol central în formularea priorităților și mesajelor administrației. Promovarea îi conferă un rol și mai important în coordonarea activității Casei Albe și în punerea în aplicare a agendei președintelui.

Presa americană scrie totuși că numirea reprezintă totodată o schimbare semnificativă față de stilul de management asociat cu Susie Wiles. Strateg republican cu experiență, Wiles a fost creditată cu impunerea disciplinei și organizării în campania prezidențială a lui Trump din 2024. Ea a devenit prima femeie care a ocupat funcția de șef al cancelariei Casei Albe și a fost considerată un factor important de stabilitate într-o administrație marcată frecvent de rivalități interne și decizii imprevizibile.

Wall Street Journal notează că Wiles a încercat, pe durata mandatului său, să limiteze haosul intern și să exercite o influență moderatoare asupra procesului de luare a deciziilor. Tocmai această abordare a atras însă critici din partea unor reprezentanți ai aripii dure a mișcării MAGA, inclusiv în privința poziției sale mai moderate asupra imigrației.

De asemenea, Wiles a fost cel mai longeviv șef al cancelariei lui Trump, ocupând funcția pe întreaga durată a celui de-al doilea mandat de până acum.

Merită amintite și controversele generate de o serie de interviuri acordate de Wiles revistei Vanity Fair, la sfârșitul anului 2025. În respectivele interviuri, Wiles a oferit evaluări neobișnuit de directe despre Trump și despre mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației.

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