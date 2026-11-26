O persoană care câștigă salariul mediu net nu mai poate acoperi prin credit nici jumătate din prețul unui apartament nou de două camere, de aproximativ 55 de metri pătrați, în niciunul dintre orașele București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, conform unui raport al companiei de consultanță imobiliară Colliers.

Consultanții subliniază că este pentru prima dată când acest raport coboară sub 50%, în toate cele patru orașe, iar accesibilitatea locuințelor noi a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2019.

În București, o persoană cu salariul mediu poate obține un credit de aproximativ 68.700 de euro, suficient pentru circa 49% din prețul unui apartament nou de 55 de metri pătrați. În urmă cu un an, creditul acoperea 52% din preț, iar în 2019 aproximativ 77%. În Timișoara și Iași, proporția este de circa 48%, în timp ce în Cluj-Napoca scade la doar 34%, cel mai redus nivel dintre cele patru orașe analizate.

Scăderea accesibilității vine dintr-un cumul de factori

Scăderea accesibilității are mai multe cauze. Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 5% în ultimul an, însă inflația a ajuns la 6,9% în octombrie, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a continuat să scadă în termeni reali.

În același timp, deprecierea leului față de euro a redus o parte din efectul creșterii salariului, într-o piață în care locuințele sunt evaluate în euro. Costul creditului rămâne și el ridicat, cu IRCC în jurul valorii de 5,6%, de peste două ori mai mare decât în 2019, în timp ce prețurile apartamentelor noi au crescut cu 5% până la 10% față de anul trecut, în toate cele patru orașe analizate.

Diferența se vede și în raportul dintre prețuri și venituri. În București, un apartament nou de 55 de metri pătrați costă echivalentul a 8,4 ani de salariu mediu net, față de 7,9 ani în urmă cu un an. În Timișoara și Iași sunt necesari aproximativ 8,6 ani de salariu, iar în Cluj-Napoca 12,2 ani.

„Pentru un cumpărător singur, cu un salariu mediu, achiziția unui apartament nou este astăzi semnificativ mai dificilă decât acum câțiva ani. Asta nu înseamnă că cererea a dispărut, ci că s-a schimbat modul în care se fac achizițiile: un avans mai mare, un credit contractat împreună cu partenerul sau compromisuri privind suprafața, numărul de camere ori amplasamentul. Teoretic, un cuplu cu două salarii medii ar putea acoperi prin credit aproape întregul preț în București, Timișoara sau Iași, dar doar circa două treimi în Cluj-Napoca”, a explicat Gabriel Blăniță, Director Valuation and Advisory, Colliers România.

Aproape 6 din 10 apartamente sunt cumpărate cu credit bancar

Finanțarea bancară rămâne importantă pentru piața rezidențială, în condițiile în care aproximativ 59% dintre apartamentele vândute în ultimul an în cele patru orașe analizate au fost cumpărate cu credit. Ritmul acordării de noi credite ipotecare a încetinit însă în 2026, în timp ce diferența dintre veniturile cumpărătorilor și prețurile locuințelor s-a mărit.

Această presiune se vede și în vânzări. În primele zece luni ale anului, numărul locuințelor vândute a scăzut cu 15,5% la nivel național, potrivit datelor ANCPI analizate de Colliers. În București, scăderea a fost de 11%, în Iași de 15%, iar în Cluj de 21%. Timiș este singura dintre marile piețe analizate unde vânzările au crescut, cu 6%.

Consultanții atrag însă atenția asupra faptului că cifrele din acest an au fost influențate de problemele tehnice ale sistemelor ANCPI din luna iulie, care au redus semnificativ numărul tranzacțiilor înregistrate atunci.

O parte dintre vânzările amânate au fost raportate în lunile următoare, motiv pentru care evoluția de la începutul anului oferă o imagine mai relevantă decât comparațiile de la o lună sau de la un trimestru la altul.

Pentru perioada următoare, consultanții se așteaptă ca piața să se ajusteze mai degrabă prin volume decât prin prețuri, iar evoluția finanțării să fie factorul decisiv pentru revenirea cererii.

„Nu ne așteptăm la scăderi semnificative ale prețurilor, mai ales în condițiile în care costurile de construcție au crescut cu 11% în ultimul an și cu peste 90% față de 2020, ceea ce le lasă dezvoltatorilor puțin spațiu pentru reduceri importante. Mai probabil, ajustarea se va vedea în numărul de tranzacții, în planuri de plată mai flexibile și în parteneriate cu băncile. Principalul factor care poate relansa cererea rămâne finanțarea, iar o reducere a dobânzilor, pe care BNR a semnalat-o pentru primăvara lui 2027, sau apariția unor noi programe de sprijin ar putea avea un efect rapid în piață”, concluzionează Gabriel Blăniță.

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