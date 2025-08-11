Un reprezentant al României în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom îi cere demisia președintelui companiei, Alfred Stern

Răzvan Nicolescu, fost ministru al Energie și membru al Consiliului de supraveghere al OMV Petrom, se află în conflict cu CEO-ul OMV, Alfred Stern (foto), și i-a cerut, într-o scrisoare, demisia din funcția de președinte al Consiliului, scrie presa austriacă.

Scrisoarea datează din luna iulie, când Alfred Stern anunțase deja că nu va mai candida pentru realegerea în funcția de CEO al OMV, după încheierea actualului mandat, pe 31 august 2026.

„Consiliile de supraveghere trebuie să acționeze în interesul superior al companiei. Consider că ar fi mult mai bine pentru OMV Petrom să aibă un nou președinte cât mai curând posibil. După realegerea Consiliului de supraveghere, m-aș fi așteptat la un președinte capabil să construiască punți. Dacă lucrurile se înrăutățesc în loc să se îmbunătățească, trebuie să acționezi. Nu este nimic personal și aș fi bucuros să discut situația cu Consiliul de Supraveghere al OMV și cu alți investitori, în prezența lui Alfred Stern. Am observații și concluzii interesante pe care aș dori să le împărtășesc și să le discut deschis”, spune Răzvan Nicolescu, într-un interviu pentru publicația Profil.

„Încerc să fiu meticulos. Pun multe întrebări. Și datorită întrebărilor mele, de exemplu, am economisit 250 de milioane de euro când am oprit achiziția planificată a unei companii care își pierduse între timp valoarea. Consiliile de supraveghere trebuie să aducă un plus de valoare companiei. Trebuie să fim eficienți, nu plăcuți”, a adăugat Nicolescu. El a fost numit membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom în aprilie 2021.

Alfred Stern, în vârstă de 60 de ani, este CEO OMV din septembrie 2021, după ce a condus divizia Borealis a companiei și a orientat compania cu sediul la Viena de la combustibili fosili către combustibili și produse chimice sustenabile.

OMV Petrom a înregistrat, în primul semestru din 2025, un profit net de 2,088 miliarde lei, în scădere cu 21% față de cel de 2,628 miliarde lei din perioada similară a anului trecut, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori București. În trimestrul al doilea al acestui an, profitul net s-a cifrat la 1,019 miliarde lei, în scădere cu 17% comparativ cu profitul din aceeași perioadă din 2024.

OMV deține 51% din companie, statul român – aproape 21%, iar o parte din acțiunile rămase sunt tranzacționate la bursă.

