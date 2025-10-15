Un guvernator al BCE spune că pentru zona euro riscul unei inflații de peste 2% este mai mare decât să scadă sub acest prag

Gabriel Makhlouf, membru al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, a respins îngrijorările cu privire la scăderea inflației sub ținta de 2%, spunând că este, de fapt, mai îngrijorat că va depăși acest prag.

Deși BCE prognozează o scădere temporară sub 2% în cursul anului viitor, Makhlouf a spus că aceasta nu este o problemă atâta timp cât perspectivele pe termen mediu rămân ancorate în jurul valorii de 2%. Prețurile alimentelor — care au avut o tendință ascendentă în acest an și cresc în prezent cu 3% anual — este un subiect căruia trebuie să i se acorde o atenție deosebită, a declarat el într-un interviu.

„Per total, mă concentrez mai mult pe presiunile care vor împinge inflația în sus decât pe presiunile dezinflaționiste”, a declarat șeful băncii centrale irlandeze la reuniunea FMI de la Washington. „În această dezbatere despre subestimarea prețurilor, sunt mai îngrijorat că vom fi cu inflația peste 2% decât sub 2%.“

Comentariile subliniază modul în care factorii de decizie politică rămân atenți la incertitudinile cu care se confruntă economia zonei euro, chiar dacă creșterile de prețuri sunt aproape de obiectivul băncii. Bancherii se concentrează pe probleme precum tarifele, cheltuielile fiscale mai mari și războiul din Ucraina — care ar putea trage inflația în ambele direcții.

Mai mulți oficiali ai BCE au indicat că văd riscurile la adresa perspectivei prețurilor ca fiind echilibrate. Makhlouf a avut o opinie diferită, spunând că el crede că acestea sunt „ușor înclinate în sus”. El a mai spus că datele economice recente i-au dat „mai multă încredere” în proiecțiile BCE din septembrie, care prevăd o creștere a produsului intern brut cu 1,2% în 2025 și cu 1% în 2026.

„Lucrurile s-ar putea schimba foarte repede – uitați-vă la decizia Chinei de a restricționa exporturile de pământuri rare și la amenințarea SUA cu tarife de 100%”, a spus el. „Dar, lăsând asta deoparte, economia europeană a dat dovadă de rezistență.”

BCE a lăsat ratele dobânzilor neschimbate din iunie, oficialii afirmând că nivelul actual de 2% este un „nivel bun” pentru moment. Analiștii și investitorii cred că o relaxare suplimentară este puțin probabilă în curând. Makhlouf a fost de acord cu acest sentiment, spunând: „Nu cred că piețele greșesc.”

„Am putea fi în acest punct în care ne atingem obiectivul”, a spus el. „Și cred că piețele fac același tip de evaluare. Sperăm că oamenii înțeleg și cum vedem noi riscurile și gradul de incertitudine care nu a dispărut în măsura în care mi-aș fi dorit.”

Unii oficiali încă mențin posibilitatea unor reduceri suplimentare. Guvernatorul Băncii Franței, Francois Villeroy de Galhau, a declarat marți pentru Bloomberg TV că „dacă există o următoare mișcare, o reducere a ratei dobânzii este mai plauzibilă, mai probabilă decât o creștere a ratei”, deoarece există mai multe riscuri în sens negativ.

Makhlouf, în schimb, a indicat că următorul pas ar putea merge în ambele direcții.

„Pentru mine, următoarea mișcare este bilaterală”, a spus el. „Nu sunt din tabăra celor care cred că avem nevoie de o altă reducere. Sunt din tabăra celor care spun că probabil suntem într-o poziție bună, dar trebuie să fim atenți la faptul că, de fapt, există presiuni inflaționiste.”

