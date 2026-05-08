Castelul Bran – cumpărat de un grup american

Castelul Bran trece oficial sub management american, după ce Grupul Ad Populum a preluat 80% din compania care operează imobilul.

Noii proprietari au început deja o campanie masivă de recrutare pentru poziții executive de top, vizând inclusiv poziții de management hotelier, relatează Profit.

Grupul Ad Popu este condus de Joel Weinshanker, omul de afaceri care administrează și domeniul Graceland, domeniul lui Elvis Presley.

Management american

Controlul majoritar este deținut acum de entitatea americană QAVAH CO, INC, parte a grupului Ad Populum, ceea ce marchează ieșirea din prim-plan a moștenitorilor Casei Regale. Familia de moștenitori ai Principesei Ileana a României va păstra doar participații minoritare.

Pentru a gestiona participația majoritară, grupul american a înființat la finalul anului 2025 societatea VT BRAN – S.R.L., cu sediul în centrul de afaceri Baneasa Business Center din București.

Firma este deținută integral de gigantul american Qavah Co, Inc (Delaware), fiind administrată de Steven Michael Bieg, omul de încredere al lui Weinshanker.

Această entitate a fost creată special pentru „activități ale holdingurilor”, fiind instrumentul prin care grupul Ad Populum controlează acum cele 80% din părțile sociale ale Castelului Bran.

Joel Weinshanker a dezvoltat un model de succes la Graceland (Memphis), unde a transformat casa lui Elvis Presley într-un punct de pelerinaj global ultra-profitabil.

Prin grupul său, Ad Populum, Weinshanker deține lideri de piață precum NECA (figurine, obiecte de colecție), Rubies (cele mai mari fabrici de costume din lume), WizKids sau Diamond Comic Distributors.

****