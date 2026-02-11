Un general polonez va conduce, în premieră, un comandament-cheie al NATO

Un general polonez urmează să preia, pentru prima dată în istorie, comanda structurii NATO care supraveghează operațiunile militare și de apărare ale Alianței în Europa Centrală.

Wiesław Kukuła, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, a declarat marți că un general polonez cu patru stele va prelua comanda Forțelor Întrunite de la Brunssum, în Olanda. Pe rețeaua X, Kukuła a scris că această mișcare este „un semn important de încredere în Forțele Armate Poloneze și în eforturile noastre de apărare”, potrivit televiziunii poloneze TVP.

Polonia are în prezent doi generali cu patru stele în serviciul activ, Kukuła și Sławomir Wojciechowski, care este reprezentantul militar al țării la NATO și Uniunea Europeană.

Ofițerul polonez îl va înlocui pe germanul Ingo Gerhartz, care a condus comandamentul din iunie anul trecut. Poziția a fost ocupată exclusiv de generali germani sau italieni timp de mai bine de două decenii.

Cu sediul în orașul olandez Brunssum, Comandamentul Forțelor Întrunite supraveghează planificarea apărării și operațiunile militare ale NATO în Europa Centrală.

Celelalte două comandamente ale forțelor comune ale alianței sunt situate în Napoli, în sudul Italiei, acoperind sudul Europei, și în Norfolk, Virginia, pe coasta de est a SUA, unde oficialii supraveghează operațiunile alianței în Atlantic.

Marți, Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului Militar al NATO, a declarat că aliații au convenit asupra unei noi distribuții a responsabilităților la nivelurile militare superioare ale Alianței, în cadrul căreia europenii vor avea un rol mai important în conducerea militară a NATO.

Germania și Polonia vor exercita, de asemenea, prin rotație, comanda Comandamentului Forțelor Întrunite de la Brunssum.

Modificările în alocarea posturilor prevăd ca Regatul Unit să preia de la SUA comanda Comandamentului Forțelor Întrunite de la Norfolk, în statul american Virginia, iar Italia va prelua de la SUA comanda Comandamentului Forțelor Aliate Întrunite de la Napoli.

