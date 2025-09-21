Un director OMV a fost concediat pentru că ar fi spionat pentru Rusia

Grupul austriac de petrol, gaze și produse chimice OMV a concediat un executiv din cauza acuzațiilor de spionaj pentru Rusia, iar un diplomat rus a fost convocat la Ministerul de Externe din Viena ca urmare a acestui caz, a relatat revista de știri Profil, potrivit Reuters.

Revista a precizat că angajatul OMV a atras atenția prin întâlniri cu un diplomat rus suspectat de serviciile de informații occidentale că ar fi agent al serviciului de informații interne al Rusiei, FSB.

Conform aceleiași surse, Direcția de Securitate și Informații a Austriei a monitorizat executivul OMV, care nu a fost identificat, timp de câteva luni.

OMV a declarat pentru Reuters că a reziliat imediat contractul angajatului și că societatea cooperează pe deplin cu autoritățile competente.

„Din motive de protecție a datelor, nu putem comenta mai multe detalii despre relațiile de muncă individuale”, a declarat un purtător de cuvânt al OMV.

Ministerul de Externe al Austriei a confirmat pentru Reuters că este la curent cu acuzațiile și cu procedurile penale în curs împotriva diplomatului rus.

Însărcinatul cu afaceri al ambasadei Rusiei la Viena a fost convocat la Ministerul de Externe și i s-a cerut să renunțe la imunitatea diplomatică.

„În caz contrar, acesta ar fi fost declarat persona non grata și ar fi trebuit să părăsească Austria”, a transmis Ministerul pentru Reuters.

Ministerul de Externe al Rusiei nu a putut fi contactat pentru comentarii.

Potrivit informațiilor Profil, angajatul OMV fusese detașat temporar la Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) din Emiratele Arabe Unite, care deține un pachet de 25% din OMV.

Adnoc și OMV urmează să își fuzioneze afacerile de poliolefine, Borouge și Borealis, pentru a crea un gigant în domeniul chimicalelor, cu o valoare de piață de 60 de miliarde de dolari.

Revista a relatat că angajatul OMV avea acces la informații despre ambele companii și l-a informat pe diplomatul rus în timpul întâlnirilor din Viena.

Adnoc nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

