Obligațiile de plată ale statului în contul hotărârilor judecătorești privind drepturile salariale din sistemul judiciar se ridică la 20,55 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate în Raportul Ministerului Finanțelor, solicitat imperios de PSD și prezentat de ministrul Alexandru Nazare.

Suma reprezintă echivalentul a aproximativ 1% din Produsul Intern Brut (PIB), miliardele fiind restanțe salariale ce trebuie plătite magistraților plus dobânzi.

Amintim că restanțele salariale provin din majorarea pe care unii magistrați și-au câștigat-o în Justiție, prin decizii judecătorești.

Din cele 20,55 miliarde de lei, o sumă de 12,89 miliarde de lei reprezintă tranșe deja scadente. În ceea ce privește structura obligațiilor, 16,73 miliarde de lei reprezintă drepturi salariale câștigate în instanță, iar 3,83 miliarde de lei reprezintă daune moratorii (dobânzi legale).

Din totalul obligațiilor stabilite prin titluri executorii, 15,60 miliarde de lei revin Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), iar 4,95 miliarde de lei Ministerului Public.

Sumele trebuie integrate în programarea bugetară multianuală – o parte din plăți va fi eșalonată – Obligațiile certe de plată sunt de 15 mld. lei

Aceste sume reprezintă obligații acumulate în ultimii ani, a căror plată trebuie integrată în programarea bugetară multianuală, în condițiile în care România trebuie să continue procesul de reducere a deficitului bugetar cu o țintă de 5,1-5,2% din PIB în 2027.

Separat, potrivit situației Ministerului Finanțelor, solicitările de credite bugetare suplimentare pentru plata drepturilor salariale și executarea hotărârilor judecătorești se ridicau la 15,7 miliarde de lei, din care 14,7 miliarde de lei reprezentau obligații certe de plată pentru care instituțiile nu mai dispuneau de credite bugetare suficiente la 31 octombrie 2026, după rectificarea bugetară din octombrie.

Cât au cerut ordonatorii de credite din sistemul judiciar pentru tranșele din perioada 2024-2026: 0,62% din PIB

Din nou, sumele ce trebuie plătite sistemului judiciar sunt relevante din perspectiva riscurilor bugetare pe care le generează în materie de deficit bugetar și respectarea traiectoriei de reducere agreată cu Comisia Europeană și, investitorii României și agențiile de rating.

Amintim că o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin decizia ÎCCJ din 15 octombrie 2026 obligă Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure, inclusiv prin rectificare bugetară, fondurile necesare pentru plata titlurilor executorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție scadente în 2026, sub sancțiunea unei penalități de 1% pe zi de întârziere și a unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe zi.

Deși dispozitivul hotărârii nu precizează o sumă, anexa la plângerea prealabilă indica drepturi salariale în valoare de 4,014 miliarde de lei și dobânzi moratorii de 1,21 miliarde de lei.

În orice caz, necesarul de plată comunicat Ministerului Finanțelor de cei trei ordonatori de credite din sistemul judiciar pentru anul 2026, aferent tranșelor din perioada 2024–2026, se ridică la 12,79 miliarde de lei, echivalentul a 0,62% din PIB, din care 10,03 miliarde de lei revin ÎCCJ, 2,68 miliarde de lei Ministerului Public și 80 de milioane de lei Consiliului Superior al Magistraturii.

CEDO a stabilit că eșalonarea plăților este compatibilă cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului

De notat și că există o decizie a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) din 13 octombrie 2026, în cauza Pușcașu și alții împotriva României, prin care instanța europeană a decis că eșalonarea plăților urmărește un scop legitim, respectiv reducerea deficitului bugetar excesiv, precum și faptul că alocarea resurselor bugetare intră în atribuțiile Guvernului și Parlamentului.

Decizia CEDO confirmă că eșalonarea plăților printr-un act normativ care stabilește un calendar și procente precise este compatibilă cu prevederile Convenției Europene a Drepturilor Omului. În absența unui asemenea act normativ, statul român ar fi expus unor noi contestații.

O parte dintre obligațiile aferente hotărârilor judecătorești au fost deja avute în vedere în negocierile cu Comisia Europeană privind traiectoria de ajustare fiscal-bugetară a României.

Mecanismul prin care magistrații și-au majorat veniturile prin decizii judecătorești

O parte importantă a acestor obligații de plată sunt drepturi obținute de magistrați, în instanțe. Totul a pornit de la valoarea de referință sectorială (VRS), un indicator folosit în calculul salariului angajaților din justiție. Salariile unor magistrați au fost calculate în baza unui VRS de 605 lei, iar în cazul altora, de 484 de lei. Pentru că unii magistrați primeau salarii mai mari, iar alții mai mici, cei cu salarii mai mici au dat în judecată statul pentru a se aplica același nivel al indicatorului VRS tuturor.

S-a ales cel mai ridicat nivel și astfel, conform ICCJ, în câțiva ani au fost aproximativ 20.000 de procese câștigate în care s-au cerut veniturile majorate la valoarea maximă a VRS, la intervale regulate.

În 2023, Înalta Curte și Parchetul General au decis ca salariile judecătorilor și procurorilor să crească retroactiv, pentru ultimii cinci ani (perioada 2018 – 2023).

Categoriile de salariați din justiție care au inițiat procese pentru drepturi salariale: judecători, procurori, magistrați, asistenți ai magistraților, grefieri, personal auxiliar din instanțe și parchete, consilieri de probațiune și chiar angajați IT din instanțe și parchete.

Guvernul a decis plata eșalonată, dar tranșa corespunzătoare pentru 2026, în valoare de peste un miliard de lei, a fost anulată după aprobarea bugetului, pentru a plăti costurile pachetului social impus de PSD în coaliție, înainte de a vota moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan și a se retrage din executiv.

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