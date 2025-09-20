Un atac cibernetic a perturbat operațiunile mai multor aeroporturi europene, inclusiv Heathrow și Bruxelles

Un atac cibernetic asupra unui furnizor de servicii pentru sistemele de check-in și îmbarcare a perturbat operațiunile mai multor aeroporturi importante din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, Bruxelles și Berlin, cauzând întârzieri și anulări de zboruri sâmbătă, potrivit Reuters.

Collins Aerospace, care furnizează sisteme de check-in și îmbarcare pentru mai multe companii aeriene la nivel global, se confruntă cu o problemă tehnică care ar putea provoca întârzieri pentru pasagerii care urmează să plece, a transmis aeroportul Heathrow din Londra, avertizând deja asupra întârzierilor.

Atacul a făcut ca sistemele automate să devină nefuncționale, permițând doar proceduri manuale de check-in și îmbarcare, a declarat aeroportul din Bruxelles pe site-ul său.

„Acest lucru are un impact major asupra programului zborurilor și va provoca, din păcate, întârzieri și anulări… Furnizorul de servicii lucrează activ la rezolvarea problemei cât mai repede posibil.”

Pasagerii cu zboruri programate pentru sâmbătă au fost sfătuiți de aeroporturile afectate să-și confirme călătoria cu companiile aeriene înainte de a se deplasa la aeroport.

„Din cauza unei probleme tehnice la un furnizor de sisteme care operează în întreaga Europă, timpii de așteptare la check-in sunt mai mari. Lucrăm la o soluție rapidă,” a transmis aeroportul din Berlin pe site-ul său.

Aeroportul din Frankfurt, cel mai mare din Germania, nu a fost afectat, a declarat un purtător de cuvânt. De asemenea, un oficial de la centrul de control operațional al aeroportului din Zurich a spus că nu a fost afectat.

